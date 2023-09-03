Онкоуролог Гадзиян: тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти

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врач

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян напомнил, что анализ крови на склонность к тромбозу может спасти человеку жизнь, учитывая то, что большинство населения перенесло коронавирус, пусть даже и бессимптомно.

Какие сосудистые осложнения особенно опасны после коронавируса? Это тромбозы, особенно при стенозе — сужении сосудов, и разрывы аневризм (выпячивание стенки сосуда с ее истончением).

Тромб может спровоцировать мгновенную смерть, подчеркнул врач в своем блоге. По его словам, люди «умирают за секунды». Он призвал не игнорировать такой неочевидный симптом, как «тревожное ощущение в груди». Это может быть признаком тромбоза.

Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, хронических заболеваний. Среди факторов тромбоза — прием противозачаточных, беременность, ожирение.

Возможные причины тромбоза: 
  • возраст старше 40 лет;
  • ожирение;
  • постельный режим;
  • гиподинамия;
  • продолжительное путешествие в сидячем положении;
  • курение;
  • прием гормональных препаратов;
  • применение некоторых лекарств, например, Диазепама, Амиодарона, Ванкомицина;
  • беременность.

Основные лабораторно-инструментальные методы диагностики тромбоза :
  • Тест на D-димер (анализ крови);
  • УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование);
  • Флебография (рентгенконтрастное изучение венозной системы).

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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Теги : коронавирус, тромбоз, тревожность
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Онкоуролог Гадзиян: тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти