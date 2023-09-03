Онкоуролог Гадзиян: тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян напомнил, что анализ крови на склонность к тромбозу может спасти человеку жизнь, учитывая то, что большинство населения перенесло коронавирус, пусть даже и бессимптомно.
Какие сосудистые осложнения особенно опасны после коронавируса? Это тромбозы, особенно при стенозе — сужении сосудов, и разрывы аневризм (выпячивание стенки сосуда с ее истончением).
Тромб может спровоцировать мгновенную смерть, подчеркнул врач в своем блоге. По его словам, люди «умирают за секунды». Он призвал не игнорировать такой неочевидный симптом, как «тревожное ощущение в груди». Это может быть признаком тромбоза.
Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, хронических заболеваний. Среди факторов тромбоза — прием противозачаточных, беременность, ожирение.
Возможные причины тромбоза:
- возраст старше 40 лет;
- ожирение;
- постельный режим;
- гиподинамия;
- продолжительное путешествие в сидячем положении;
- курение;
- прием гормональных препаратов;
- применение некоторых лекарств, например, Диазепама, Амиодарона, Ванкомицина;
- беременность.
Основные лабораторно-инструментальные методы диагностики тромбоза :
- Тест на D-димер (анализ крови);
- УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование);
- Флебография (рентгенконтрастное изучение венозной системы).
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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