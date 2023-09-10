Эндокринолог Павлова назвала резкое похудение возможным признаком рака

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По словам эндокринолога Зухры Павловой, развитие онкологического процесса можно заподозрить по яркому внешнему признаку. Речь идет о похудении, которое произошло за короткий срок и не было вызвано диетой или повышением физической активности.

— Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология, — отметила медик в своем блоге.

Резкий набор веса тоже указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

Следует обращать внимание и на необъяснимую, на первый взгляд, смену настроения. Если человек всегда отличался оптимизмом и вдруг превратился пессимиста, стал быстро уставать, находится постоянно «не в духе», то такое состояние должно насторожить.

Обычно это результат серьезных сбоев в работе организма, в том числе и балансе гормонов, либо проявления депрессии.

Еще один признак нездоровья, связанный с внешностью, — если человек относительно молодого возраста резко постарел, у него стало отекать лицо, появились морщины, цвет кожи стал тусклым. По словам врача, это могут быть проблемы в эндокринной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной системах.

Почему люди худеют при раке?

Врачи отмечают, что злокачественные клетки, размножаясь в человеческом организме, захватывают питательные вещества, которые им требуются. Им также нужно много энергии. А еще раковая опухоль ухудшает аппетит, нарушая естественные процессы пищеварения.

Эксперты American Cancer Society ранее сообщали, что потеря массы 4,5 килограмма и более может быть первым признаком рака. Чаще всего это происходит при злокачественных опухолях поджелудочной железы, пищевода, желудка и легкого.

Общие признаки рака:
  • Резкая потеря веса. 
  • Повышенная температура (37,2)
  • Утомляемость и слабость
  • Боль в костях
  • Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок
  • Расстройства стула (понос, запор)
  • Постоянная головная боль
  • Необычные выделения
  • Кровотечения
  • Кашель, боли в горле, хрипота
  • Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н.
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