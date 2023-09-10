Эндокринолог Павлова назвала резкое похудение возможным признаком рака
По словам эндокринолога Зухры Павловой, развитие онкологического процесса можно заподозрить по яркому внешнему признаку. Речь идет о похудении, которое произошло за короткий срок и не было вызвано диетой или повышением физической активности.
— Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология, — отметила медик в своем блоге.
Резкий набор веса тоже указывает на серьезные проблемы со здоровьем.
Следует обращать внимание и на необъяснимую, на первый взгляд, смену настроения. Если человек всегда отличался оптимизмом и вдруг превратился пессимиста, стал быстро уставать, находится постоянно «не в духе», то такое состояние должно насторожить.
Обычно это результат серьезных сбоев в работе организма, в том числе и балансе гормонов, либо проявления депрессии.
Еще один признак нездоровья, связанный с внешностью, — если человек относительно молодого возраста резко постарел, у него стало отекать лицо, появились морщины, цвет кожи стал тусклым. По словам врача, это могут быть проблемы в эндокринной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной системах.
Почему люди худеют при раке?
Врачи отмечают, что злокачественные клетки, размножаясь в человеческом организме, захватывают питательные вещества, которые им требуются. Им также нужно много энергии. А еще раковая опухоль ухудшает аппетит, нарушая естественные процессы пищеварения.
Эксперты American Cancer Society ранее сообщали, что потеря массы 4,5 килограмма и более может быть первым признаком рака. Чаще всего это происходит при злокачественных опухолях поджелудочной железы, пищевода, желудка и легкого.
Общие признаки рака:
- Резкая потеря веса.
- Повышенная температура (37,2)
- Утомляемость и слабость
- Боль в костях
- Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок
- Расстройства стула (понос, запор)
- Постоянная головная боль
- Необычные выделения
- Кровотечения
- Кашель, боли в горле, хрипота
- Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н.
Оставить комментарий