Врач-гастроэнтеролог Лебедева: инсулинорезистентность приводит к диабету и раку. Как ее выявить и что делать?

сахарный диабет второго типа

сердечно-сосудистые заболевания

СПКЯ и бесплодие

рак

Постоянная жажда;

Гипертония;

Головные боли;

Набор лишнего веса;

Одышка;

Увеличение уровня холестерина в крови;

Постоянное чувство голода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.