Врач-гастроэнтеролог Лебедева: инсулинорезистентность приводит к диабету и раку. Как ее выявить и что делать?

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сахар

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала об опасности инсулинорезистентности. Она назвала это состояние «опасным звоночком».

Что такое инсулинорезистентность простыми словами? Это состояние организма, при котором клетки перестают быть чувствительными к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу. Органы и ткани не получают нужной им энергии, уровень сахара в крови возрастает., что чревато опасными последствиями. Развивается нарушение обмена веществ.

— Когда чувствительность к инсулину снижена, организм не воспринимает его как надо. Уровень гормона растет, а вместе с ним и сахар. Это и есть инсулинорезистентность, — написала медик в своем блоге.

Опасность в том, что инсулинорезистентность поначалу никак себя не проявляет. Человек сдает анализы на сахар, они показывают, что все в пределах нормы.

По словам Лебедевой, если с этим состоянием не работать, последствия могут быть очень серьезными. Могут развиться:

  • сахарный диабет второго типа
  • сердечно-сосудистые заболевания
  • СПКЯ и бесплодие
  • рак

Лишний вес и отложение жира на животе обеспечно.

Что делать, если заподозрили инсулинорезистентность? В первую очередь, убрать причины, которые к ней приводят:

лишний вес — особенно жир с живота
убрать быстрые углеводы. Если нет противопоказаний, можно посидеть на кето-диете
малоподвижность. Увеличьте физнагрузку, можно просто много ходить
гипотиреоз
дисбактериоз и другие.

Как понять есть ли инсулинорезистентность? Симптомы:
  • Постоянная жажда;
  • Гипертония;
  • Головные боли;
  • Набор лишнего веса;
  • Одышка;
  • Увеличение уровня холестерина в крови;
  • Постоянное чувство голода.

Как писал «МедикФорум», врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева напомнила, что скоро нас ждет волна острых респираторных вирусных инфекций, и  поделилась схемой лечения, которую она применяет в своей семье.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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