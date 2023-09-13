Врач-гастроэнтеролог Лебедева: инсулинорезистентность приводит к диабету и раку. Как ее выявить и что делать?
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала об опасности инсулинорезистентности. Она назвала это состояние «опасным звоночком».
Что такое инсулинорезистентность простыми словами? Это состояние организма, при котором клетки перестают быть чувствительными к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу. Органы и ткани не получают нужной им энергии, уровень сахара в крови возрастает., что чревато опасными последствиями. Развивается нарушение обмена веществ.
— Когда чувствительность к инсулину снижена, организм не воспринимает его как надо. Уровень гормона растет, а вместе с ним и сахар. Это и есть инсулинорезистентность, — написала медик в своем блоге.
Опасность в том, что инсулинорезистентность поначалу никак себя не проявляет. Человек сдает анализы на сахар, они показывают, что все в пределах нормы.
По словам Лебедевой, если с этим состоянием не работать, последствия могут быть очень серьезными. Могут развиться:
- сахарный диабет второго типа
- сердечно-сосудистые заболевания
- СПКЯ и бесплодие
- рак
Лишний вес и отложение жира на животе обеспечно.
Что делать, если заподозрили инсулинорезистентность? В первую очередь, убрать причины, которые к ней приводят:
лишний вес — особенно жир с живота
убрать быстрые углеводы. Если нет противопоказаний, можно посидеть на кето-диете
малоподвижность. Увеличьте физнагрузку, можно просто много ходить
гипотиреоз
дисбактериоз и другие.
Как понять есть ли инсулинорезистентность? Симптомы:
- Постоянная жажда;
- Гипертония;
- Головные боли;
- Набор лишнего веса;
- Одышка;
- Увеличение уровня холестерина в крови;
- Постоянное чувство голода.
Как писал «МедикФорум», врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева напомнила, что скоро нас ждет волна острых респираторных вирусных инфекций, и поделилась схемой лечения, которую она применяет в своей семье.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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