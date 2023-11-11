Диетолог Денисенко: на магнитные бури реагируют не только сосуды, но и надпочечники. Что нужно делать?
Ученые сообщают о магнитных бурях. Многие люди чувствительны к таким явлениям, особенно в межсезонье.
Нынешний ноябрь будет настоящим испытанием для людей, зависимых от метеоусловий. По прогнозам специалистов, нас ждет череда геомагнитных бурь разной мощности. У пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, может быть ухудшение самочувствия, депрессивное состояние и скачки давления.
Как влияют магнитные бури на человека?
В особую группу риска попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как воздействие магнитных бурь влияет на кровообращение. Чаще всего попадают в больницу с инфарктом миокарда, поражением сосудов мозга, болью в сердце и тахикардией.
Как рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко, на магнитные бури реагируют не только сосуды, но и надпочечники.
— Они в больших количествах выбрасывают в кровь адреналин — гормон стресса, из-за чего повышается раздражительность, снижается работоспособность, ухудшается внимание, появляются озноб и проблемы с пищеварением, — отметила она.
Медик рекомендует заранее позаботиться о своем организме. Она дала несколько советов, касающихся питания.
Питаться небольшими порциями каждые 3-4 часа. Если желудок переполнен, тяжелее работать сердцу, могут быть скачки давления.
Убрать из рациона жирное и жареное. Поджелудочной железе и желчному пузырю и так приходится «больше работать» из-за выброса в кровь кортизола и адреналина.
Откажитесь от крепкого кофе. Лучше выбрать травяные чаи. Можно позволить себе одну чашку качественного кофе в первой половине дня.
Не забывайте о витаминах. Особенно важен витамин С (для сосудов), D3 (для иммунитета), Омега-3 (для мозга,) группы В (для нервов).
Выбирайте продукты, богатые витаминами А, С и Р. Речь идет о болгарском перце, шиповнике, черной смородине, цитрусовых, облепихе, моркови, говяжье печени, сливочном масле, яйце, икре. Овощи и фрукты лучше есть в сыром виде.
Откажитесь от алкоголя.
Позаботьтесь о своем сне, можно принять мягкое растительное снотворное.
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