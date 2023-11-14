Врач Шестакова: если похудеть хотя бы на 10%, у больных сахарным диабетом наступит ремиссия

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сахар

По словам директора института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава Марины Шестаковой, если своевременно избавиться от лишнего веса, то у человека, страдающего от сахарного диабета второго типа, может наступить ремиссия. Иногда достаточно сбросить 10 процентов веса.

Одной из главных причин появления сахарного диабета второго типа является ожирение. Профилактикаболезни состоит в том, чтобы следить за своим весом.

— И если снизить весна 10-15%, то даже если у него случился диабет, он может уйти в ремиссию,сказала Шестакова.

Самыми распространенными видами осложнений, сопровождающими диабет, является слепота. Это заболевание поражает сетчатку. Также страдают почки. Более половины пациентовдиализных центров — диабетики.

Ампутация ног происходит в 20-50 раз чаще у людей, больных сахарным диабетом.

Ранние признаки диабета второго типа:
  • Постоянная жажда
  • Сухость во рту
  • Сильный голод
  • Учащенное мочеиспускание
  • Усталость
  • Медленное заживление порезов и ран
  • Затуманенное зрение
  • Зуд в области гениталий.

Факторы, повышающие риск развития болезни:
  • сахарный диабет в семье, генетическая предрасположенность, 
  • лишний вес, 
  • гиподинамия, 
  • возраст старше 45 лет,  
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • некоторые эндокринные заболевания, 
  • Повышенное давление
  • высокий уровень холестерина. 

Как писал «МедикФорум», по словам врача Екатерины Демьяновской, развитие сахарного диабета (СД) может спровоцировать прием некоторых лекарств. Она напомнила, что СД является заболеванием, связанным с нарушением углеводного обмена.

По словам врача диетолога Марият Мухиной, чтобы избавиться от тяги к садкому, нужно немного изменить свой рацион и подобрать правильную замену конфетам и тортам. Врач советует обратить внимание на продукты, богатые хромом. Это цельнозерновые каши, сыр, орехи. Речь также идет о яйцах, томатах, брокколи, нежирном мясе, субпродуктах.

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