Врач Шестакова: если похудеть хотя бы на 10%, у больных сахарным диабетом наступит ремиссия
По словам директора института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава Марины Шестаковой, если своевременно избавиться от лишнего веса, то у человека, страдающего от сахарного диабета второго типа, может наступить ремиссия. Иногда достаточно сбросить 10 процентов веса.
Одной из главных причин появления сахарного диабета второго типа является ожирение. Профилактикаболезни состоит в том, чтобы следить за своим весом.
— И если снизить весна 10-15%, то даже если у него случился диабет, он может уйти в ремиссию, — сказала Шестакова.
Самыми распространенными видами осложнений, сопровождающими диабет, является слепота. Это заболевание поражает сетчатку. Также страдают почки. Более половины пациентовдиализных центров — диабетики.
Ампутация ног происходит в 20-50 раз чаще у людей, больных сахарным диабетом.
Ранние признаки диабета второго типа:
- Постоянная жажда
- Сухость во рту
- Сильный голод
- Учащенное мочеиспускание
- Усталость
- Медленное заживление порезов и ран
- Затуманенное зрение
- Зуд в области гениталий.
Факторы, повышающие риск развития болезни:
- сахарный диабет в семье, генетическая предрасположенность,
- лишний вес,
- гиподинамия,
- возраст старше 45 лет,
- сердечно-сосудистые заболевания,
- некоторые эндокринные заболевания,
- Повышенное давление
- высокий уровень холестерина.
Как писал «МедикФорум», по словам врача Екатерины Демьяновской, развитие сахарного диабета (СД) может спровоцировать прием некоторых лекарств. Она напомнила, что СД является заболеванием, связанным с нарушением углеводного обмена.
По словам врача диетолога Марият Мухиной, чтобы избавиться от тяги к садкому, нужно немного изменить свой рацион и подобрать правильную замену конфетам и тортам. Врач советует обратить внимание на продукты, богатые хромом. Это цельнозерновые каши, сыр, орехи. Речь также идет о яйцах, томатах, брокколи, нежирном мясе, субпродуктах.
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