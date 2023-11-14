Врач Шестакова: если похудеть хотя бы на 10%, у больных сахарным диабетом наступит ремиссия

Постоянная жажда

Сухость во рту

Сильный голод

Учащенное мочеиспускание

Усталость

Медленное заживление порезов и ран

Затуманенное зрение

Зуд в области гениталий.

сахарный диабет в семье, генетическая предрасположенность,

лишний вес,

гиподинамия,

возраст старше 45 лет,

сердечно-сосудистые заболевания,

некоторые эндокринные заболевания,

Повышенное давление

высокий уровень холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.