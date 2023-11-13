Очень полезны: недорогие сезонные овощи, которые являются пребиотиками

при хронических запорах

кишечных инфекциях

диарее, которая случается после курса антибиотиков

уменьшают аллергические эпизоды у детей.

помогают правильному пищеварению

помогают выработке витаминов группы B, биотина и витамина К

подавляют рост болезнетворных бактерий

стимулируют иммунный ответ при инфекции

Натуральный йогурт без добавок

Кефир на основе кефирного «грибка».

Квашенная капуста.

Кисломолочный напиток пахта.

Сыры с живыми культурами.

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