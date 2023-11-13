Очень полезны: недорогие сезонные овощи, которые являются пребиотиками

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морковь

В Роспотребнадзоре рассказали, какие сезонные овощи являются пребиотиками. Их можно купить на любом рынке или в магазине.

Речь идет о моркови, свекле, брюкве, турнепсе, репе, капусте, хрене, сельдерее, редьке, чесноке и картофеле. 

— Эти продукты очень полезны и являются пребиотиками, — говорится в телеграм-канале ведомства.

Пребиотиками называют вещества, стимулирующие рост полезных бифидо- и лактобактерий, то есть пробиотиков, в кишечнике.

Когда обогащенная пребиотиками пища попадает в ЖКТ, они не перевариваются полностью. Организм не может их расщепить. Часть остается работать как среда для развития полезных микроорганизмов в кишечнике.

Пребиотические продукты помогают:
  • при хронических запорах
  • кишечных инфекциях
  • диарее, которая случается после курса антибиотиков
  • уменьшают аллергические эпизоды у детей. 

Пробиотики – виды живых микроорганизмов: бифидо-, лактобактерии, дрожжевые грибки рода сахаромицетов – сахаромицеты Буларди и некоторые штаммы кишечной палочки. Содержатся в кисломолочных продуктах.

Польза пробиотиков:
  • помогают правильному пищеварению 
  • помогают выработке витаминов группы B, биотина и витамина К 
  • подавляют рост болезнетворных бактерий
  • стимулируют иммунный ответ при инфекции 

Чем заменить пробиотики?
  • Натуральный йогурт без добавок
  • Кефир на основе кефирного «грибка».
  • Квашенная капуста. 
  • Кисломолочный напиток пахта.
  • Сыры с живыми культурами.

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