Очень полезны: недорогие сезонные овощи, которые являются пребиотиками
В Роспотребнадзоре рассказали, какие сезонные овощи являются пребиотиками. Их можно купить на любом рынке или в магазине.
Речь идет о моркови, свекле, брюкве, турнепсе, репе, капусте, хрене, сельдерее, редьке, чесноке и картофеле.
— Эти продукты очень полезны и являются пребиотиками, — говорится в телеграм-канале ведомства.
Пребиотиками называют вещества, стимулирующие рост полезных бифидо- и лактобактерий, то есть пробиотиков, в кишечнике.
Когда обогащенная пребиотиками пища попадает в ЖКТ, они не перевариваются полностью. Организм не может их расщепить. Часть остается работать как среда для развития полезных микроорганизмов в кишечнике.
Пребиотические продукты помогают:
- при хронических запорах
- кишечных инфекциях
- диарее, которая случается после курса антибиотиков
- уменьшают аллергические эпизоды у детей.
Пробиотики – виды живых микроорганизмов: бифидо-, лактобактерии, дрожжевые грибки рода сахаромицетов – сахаромицеты Буларди и некоторые штаммы кишечной палочки. Содержатся в кисломолочных продуктах.
Польза пробиотиков:
- помогают правильному пищеварению
- помогают выработке витаминов группы B, биотина и витамина К
- подавляют рост болезнетворных бактерий
- стимулируют иммунный ответ при инфекции
Чем заменить пробиотики?
- Натуральный йогурт без добавок
- Кефир на основе кефирного «грибка».
- Квашенная капуста.
- Кисломолочный напиток пахта.
- Сыры с живыми культурами.
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