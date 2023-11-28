Гастроэнтеролог Лебедева: работоспособность стремится к нулю? Проверьте два гормона

набор веса,

метаболический синдром,

сахарный диабет второго типа

тканевый гипотиреоз

набор веса

отечность

вялость, сонливость

непереносимость холода

запоры

проблемы с кожей

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