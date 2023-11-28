Гастроэнтеролог Лебедева: работоспособность стремится к нулю? Проверьте два гормона

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женщина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала два гормона, которые «отвечают» за энергичность. Они также принимают активное участие в процессе набора и снижения веса, образовании отечности.

— Когда с ними что-то не так, вы начинаете чувствовать упадок сил, вам трудно поднять себя с кровати по утрам, а работоспособность стремится к нулю, — написала она в своем блоге.

Инсулин. Этот гормон отвечает за доставку глюкозы в клетки и за обменные процессы в целом. Оптимальный уровень — 4,5-6 мкЕд/мл. Если значение выше, то может быть:

  • набор веса, 
  • метаболический синдром, 
  • сахарный диабет второго типа 
  • тканевый гипотиреоз

Если инсулин понижен, то тоже ничего хорошего. В этом случае, по словам медика, вес, напротив, снижается, развивается инсулинозависимый диабет.

Тиреотропный гормон (ТТГ). Он контролирует функцию щитовидной железы, влияет на метаболизм, расщепление жира на талии и синтез белка в мышцах. Оптимальное значение — 0,4-2. 

Если значение выше двух, появляются:

  • набор веса
  • отечность
  • вялость, сонливость
  • непереносимость холода
  • запоры
  • проблемы с кожей

Когда ТТГ ниже 0,4 — резкая потеря веса (до истощения), проблемы с сердцем, диарея, тревожность.

Добавим, что высокий уровень инсулина, или гиперинсулинемия, может быть связан с различными состояниями, включая инсулинорезистентность и диабет. Несколько признаков, которые могут указывать на высокий уровень инсулина:

1. Частое чувство голода. Высокий уровень инсулина может приводить к частому чувству голода, даже после приема пищи. Это связано с тем, что инсулин помогает регулировать уровень сахара в крови, и его избыток может вызывать снижение уровня сахара, что приводит к ощущению голода.

2. Усталость и сонливость. Снижение уровня сахара в крови влияет на энергию и общее самочувствие.

3. Повышенный вес или ожирение. Гиперинсулинемия иногда связана с набором веса или ожирением. Избыток инсулина может способствовать накоплению жира в организме и затруднять его сжигание.

4. Проблемы с пищеварением, такие как запоры, газы или вздутие живота.

5. Гиперинсулинемия может вызывать изменения на коже: появление темных пятен на шее, подмышках или в области локтей, так называемый «черный акантоз».

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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