Гастроэнтеролог Лебедева: работоспособность стремится к нулю? Проверьте два гормона
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала два гормона, которые «отвечают» за энергичность. Они также принимают активное участие в процессе набора и снижения веса, образовании отечности.
— Когда с ними что-то не так, вы начинаете чувствовать упадок сил, вам трудно поднять себя с кровати по утрам, а работоспособность стремится к нулю, — написала она в своем блоге.
Инсулин. Этот гормон отвечает за доставку глюкозы в клетки и за обменные процессы в целом. Оптимальный уровень — 4,5-6 мкЕд/мл. Если значение выше, то может быть:
- набор веса,
- метаболический синдром,
- сахарный диабет второго типа
- тканевый гипотиреоз
Если инсулин понижен, то тоже ничего хорошего. В этом случае, по словам медика, вес, напротив, снижается, развивается инсулинозависимый диабет.
Тиреотропный гормон (ТТГ). Он контролирует функцию щитовидной железы, влияет на метаболизм, расщепление жира на талии и синтез белка в мышцах. Оптимальное значение — 0,4-2.
Если значение выше двух, появляются:
- набор веса
- отечность
- вялость, сонливость
- непереносимость холода
- запоры
- проблемы с кожей
Когда ТТГ ниже 0,4 — резкая потеря веса (до истощения), проблемы с сердцем, диарея, тревожность.
Добавим, что высокий уровень инсулина, или гиперинсулинемия, может быть связан с различными состояниями, включая инсулинорезистентность и диабет. Несколько признаков, которые могут указывать на высокий уровень инсулина:
1. Частое чувство голода. Высокий уровень инсулина может приводить к частому чувству голода, даже после приема пищи. Это связано с тем, что инсулин помогает регулировать уровень сахара в крови, и его избыток может вызывать снижение уровня сахара, что приводит к ощущению голода.
2. Усталость и сонливость. Снижение уровня сахара в крови влияет на энергию и общее самочувствие.
3. Повышенный вес или ожирение. Гиперинсулинемия иногда связана с набором веса или ожирением. Избыток инсулина может способствовать накоплению жира в организме и затруднять его сжигание.
4. Проблемы с пищеварением, такие как запоры, газы или вздутие живота.
5. Гиперинсулинемия может вызывать изменения на коже: появление темных пятен на шее, подмышках или в области локтей, так называемый «черный акантоз».
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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