Пульмонолог: чтобы справиться с затяжным кашлем, увлажняйте воздух

обильное теплое питье, оно стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, если пить мало, то и мокроты мало. Кашель еще больше затягивается.

увлажнять воздух в комнате, особенно когда работают батареи. Сухие слизистые - это опять же сухой кашель.

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