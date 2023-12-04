Пульмонолог: чтобы справиться с затяжным кашлем, увлажняйте воздух
Врач-пульмонолог Евгений Попов дал несколько советов по поводу того, как справиться с затяжным кашлем. В этом сезоне ОРВИ многие жалуются, что кашляют неделями.
Кашель является защитной функцией организма в ответ на попадание в дыхательные пути пыли, микробов, различных частичек. Он бывает сухой и мокрый (с образованием мокроты).
Когда человек заболевает, у него, как правило, в первые дни сухой кашель. Потом он становится влажным, это заметно облегчает состояние.
Иногда кашель становится затяжным, этому есть несколько причин. Обычные средства мало помогают. Как облегчить свое состояние?
Попов советует соблюдать рекомендации врача, а дополнительно применять простые, но эффективные приемы.
- обильное теплое питье, оно стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, если пить мало, то и мокроты мало. Кашель еще больше затягивается.
- увлажнять воздух в комнате, особенно когда работают батареи. Сухие слизистые - это опять же сухой кашель.
По словам врача-аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, затяжные симптомы у тех, кто переболел ОРВИ или ОРЗ, могли вызвать мутировавший коронавирус, коклюш, а также распространение микоплазмы. Еще одной его причиной врач назвал плесень. Опавшие листья долго лежали на земле, покрываясь плесенью и грибками, а потом все это поднималось в воздух. Он тоже советует увлажнять воздух.
Увлажнение воздуха может принести множество пользы:
Сухой воздух вызывает раздражение слизистых оболочек носа и горла, что может привести к частым простудным заболеваниям, кашлю и затруднению дыхания. Увлажнение воздуха помогает смягчить слизистые оболочки, увлажнить дыхательные пути и уменьшить риск возникновения этих проблем.
Слишком сухой воздух высушивает кожу, делая ее чувствительной, шелушащейся и склонной к раздражению.
Сухой воздух вызывает ощущение жжения глаз, зуд и дискомфорт в носу и горле. Увлажнение воздуха помогает снизить эти неприятные ощущения, создавая более комфортную атмосферу в помещении.
Сухой воздух способствует накоплению статического электричества, что может вызывать дискомфорт и повреждение электронных устройств.
Увлажнение воздуха предотвращает размножение вредных микроорганизмов, таких как бактерии и вирусы. Уровень влажности влияет на их жизнедеятельность.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий