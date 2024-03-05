Эндокринолог Павлова: газировка и фастфуд могут вызывать депрессию и тревожность

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газировка

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании, в котором говорится о связи между ультрапереработанными продуктами и риском развитиясердечно-сосудистых и психических заболеваний. Об этом она написала в своем блоге.

— Ученые подтвердилисвязь между ультрапереработаннымипродуктами (фастфуд, полуфабрикаты, газировка) и 32 неблагоприятными последствиями для здоровья, — отметила медик. 

Поклонники такой еды рискуют своим здоровьем и даже жизнью. По данным ученых, они имеют риск:

  • Умереть от сердечно-сосудистых заболеваний - на 50%;
  • Развития тревожности - на 48-53%;
  • Депрессии - на 22%;
  • Смерти по любой причине - на 21%;
  • Диабета второго типа - на 12%.

Также речь может идти о развитии:

  • Астмы;
  • Заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
  • Некоторых виды рака; 
  • Повышенном содержании жиров в крови;
  • Низком уровне «хорошего холестерина».

По данным Павловой, исследование охватывает 45 метаанализов из 14 статей, вышедших в последние три года и основанных на данных 10 миллионов человек. 

Ультрапереработанные продукты — продукты питания, подвергнутые интенсивной обработке, в результате которой они теряют свою естественность и полезные свойства, а также могут содержать добавки и консерванты. Эти продукты обычно имеют длительный срок годности и удобны в использовании. 

Примеры ультрапереработанных продуктов:

1. Газированные напитки: Содержат большое количество сахара, искусственных красителей и ароматизаторов.

2. Фастфуд: Бургеры, хот-доги, фри, пицца и другие быстрые перекусы, содержат много насыщенных жиров, соли и добавленного сахара.

3. Завтраки в коробках: Хлопья для завтрака, батончики и другие готовые продукты, содержат много сахара, искусственных добавок.

4. Консервированные продукты: высокое количество соли и добавок для сохранения свежести.

5. Полуфабрикаты: Готовые блюда, такие как пельмени, наггетсы, сосиски и другие, которые содержат много соли, насыщенных жиров и добавок.

6. Сладости и конфеты: Шоколадные батончики, печенье, пирожные и другие сладости, которые содержат много сахара, искусственных добавок и трансжиров.

7. Замороженные продукты: Пицца, картофель фри, готовые обеды и другие замороженные продукты, которые содержат много соли, насыщенных жиров и добавок.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : газировка, фастфуд
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