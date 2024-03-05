Эндокринолог Павлова: газировка и фастфуд могут вызывать депрессию и тревожность

Умереть от сердечно-сосудистых заболеваний - на 50%;

Развития тревожности - на 48-53%;

Депрессии - на 22%;

Смерти по любой причине - на 21%;

Диабета второго типа - на 12%.

Астмы;

Заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

Некоторых виды рака;

Повышенном содержании жиров в крови;

Низком уровне «хорошего холестерина».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.