Эндокринолог Павлова: газировка и фастфуд могут вызывать депрессию и тревожность
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании, в котором говорится о связи между ультрапереработанными продуктами и риском развитиясердечно-сосудистых и психических заболеваний. Об этом она написала в своем блоге.
— Ученые подтвердилисвязь между ультрапереработаннымипродуктами (фастфуд, полуфабрикаты, газировка) и 32 неблагоприятными последствиями для здоровья, — отметила медик.
Поклонники такой еды рискуют своим здоровьем и даже жизнью. По данным ученых, они имеют риск:
- Умереть от сердечно-сосудистых заболеваний - на 50%;
- Развития тревожности - на 48-53%;
- Депрессии - на 22%;
- Смерти по любой причине - на 21%;
- Диабета второго типа - на 12%.
Также речь может идти о развитии:
- Астмы;
- Заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
- Некоторых виды рака;
- Повышенном содержании жиров в крови;
- Низком уровне «хорошего холестерина».
По данным Павловой, исследование охватывает 45 метаанализов из 14 статей, вышедших в последние три года и основанных на данных 10 миллионов человек.
Ультрапереработанные продукты — продукты питания, подвергнутые интенсивной обработке, в результате которой они теряют свою естественность и полезные свойства, а также могут содержать добавки и консерванты. Эти продукты обычно имеют длительный срок годности и удобны в использовании.
Примеры ультрапереработанных продуктов:
1. Газированные напитки: Содержат большое количество сахара, искусственных красителей и ароматизаторов.
2. Фастфуд: Бургеры, хот-доги, фри, пицца и другие быстрые перекусы, содержат много насыщенных жиров, соли и добавленного сахара.
3. Завтраки в коробках: Хлопья для завтрака, батончики и другие готовые продукты, содержат много сахара, искусственных добавок.
4. Консервированные продукты: высокое количество соли и добавок для сохранения свежести.
5. Полуфабрикаты: Готовые блюда, такие как пельмени, наггетсы, сосиски и другие, которые содержат много соли, насыщенных жиров и добавок.
6. Сладости и конфеты: Шоколадные батончики, печенье, пирожные и другие сладости, которые содержат много сахара, искусственных добавок и трансжиров.
7. Замороженные продукты: Пицца, картофель фри, готовые обеды и другие замороженные продукты, которые содержат много соли, насыщенных жиров и добавок.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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