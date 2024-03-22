От 1,5 до 3 литров: сколько воды нужно пить в сутки
Все знают, что нужно пить обычную воду. Какую и сколько — рассказали эксперты.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, проведено множество исследований для выявления точного среднесуточного объема воды, необходимого для поддержания здоровья.
— Но абсолютной цифры не существует – она колеблется от 1,5 до 3 литров воды в сутки. Все зависит от пола, возраста, состояния организма, характера работы человека и даже времени года, — говорится в сообщении ведомства.
Есть правила, которые помогут определиться:
- В жару нужно пить чаще — вода участвует в охлаждении организма
- Работникам тяжелого физического труда, спортсменам воды нужно больше
- Если человек принимает лекарства, для вывода нужно понадобится больше жидкости
- Детям воды нужно больше, чем взрослым — они обычно очень активны.
Для чего нужна вода
- Выводит соли, токсины и шлаки, которые накапливаются в клетках.
- Стабилизирует работу почек. Чем больше человек пьет, тем легче почкам выводить вредные вещества.
- Чтобы похудеть. Чем меньше воды содержит организм, тем проще набрать лишний вес.
- Смазка для суставов. Частое питье помогает предотвратить артриты и артрозы.
- Терморегулятор. Забирает излишнее тепло, остужая организм.
- Для здоровья кожи. Из-за обезвоживания кожа становится сухой, теряет эластичность, становится менее проницаемой.
- Препятствует старению.
Во всем нужно знать меру — и это касается воды.
Водное опьянение, также известное как гипонатриемия, — состояние, при котором уровень натрия в крови становится слишком низким из-за чрезмерного потребления воды. Это может произойти, когда человек выпивает слишком много воды без достаточного приема электролитов, особенно натрия.
Симптомы водного опьянения могут включать:
- головную боль,
- тошноту, рвоту,
- судороги,
- сонливость,
- потерю сознания.
В некоторых случаях водное опьянение может быть опасным и требовать медицинской помощи.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий