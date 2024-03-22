От 1,5 до 3 литров: сколько воды нужно пить в сутки

В жару нужно пить чаще — вода участвует в охлаждении организма

Работникам тяжелого физического труда, спортсменам воды нужно больше

Если человек принимает лекарства, для вывода нужно понадобится больше жидкости

Детям воды нужно больше, чем взрослым — они обычно очень активны.

Выводит соли, токсины и шлаки, которые накапливаются в клетках.

Стабилизирует работу почек. Чем больше человек пьет, тем легче почкам выводить вредные вещества.

Чтобы похудеть. Чем меньше воды содержит организм, тем проще набрать лишний вес.

Смазка для суставов. Частое питье помогает предотвратить артриты и артрозы.

Терморегулятор. Забирает излишнее тепло, остужая организм.

Для здоровья кожи. Из-за обезвоживания кожа становится сухой, теряет эластичность, становится менее проницаемой.

Препятствует старению.

головную боль,

тошноту, рвоту,

судороги,

сонливость,

потерю сознания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.