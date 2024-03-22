От 1,5 до 3 литров: сколько воды нужно пить в сутки

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вода
Все знают, что нужно пить обычную воду. Какую и сколько — рассказали эксперты.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, проведено множество исследований для выявления точного среднесуточного объема воды, необходимого для поддержания здоровья.

— Но абсолютной цифры не существует – она колеблется от 1,5 до 3 литров воды в сутки. Все зависит от пола, возраста, состояния организма, характера работы человека и даже времени года, — говорится в сообщении ведомства.

Есть правила, которые помогут определиться:

  • В жару нужно пить чаще — вода участвует в охлаждении организма
  • Работникам тяжелого физического труда, спортсменам воды нужно больше
  • Если человек принимает лекарства, для вывода нужно понадобится больше жидкости
  • Детям воды нужно больше, чем взрослым — они обычно очень активны.

Для чего нужна вода
  • Выводит соли, токсины и шлаки, которые накапливаются в клетках. 
  • Стабилизирует работу почек. Чем больше человек пьет, тем легче почкам выводить вредные вещества. 
  • Чтобы похудеть. Чем меньше воды содержит организм, тем проще набрать лишний вес. 
  • Смазка для суставов. Частое питье помогает предотвратить артриты и артрозы.
  • Терморегулятор. Забирает излишнее тепло, остужая организм. 
  • Для здоровья кожи. Из-за обезвоживания кожа становится сухой, теряет эластичность, становится менее проницаемой. 
  • Препятствует старению.

Во всем нужно знать меру — и это касается воды.

Водное опьянение, также известное как гипонатриемия, — состояние, при котором уровень натрия в крови становится слишком низким из-за чрезмерного потребления воды. Это может произойти, когда человек выпивает слишком много воды без достаточного приема электролитов, особенно натрия.

Симптомы водного опьянения могут включать:
  • головную боль, 
  • тошноту, рвоту,
  • судороги, 
  • сонливость, 
  • потерю сознания. 

В некоторых случаях водное опьянение может быть опасным и требовать медицинской помощи.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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