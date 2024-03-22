Ревматолог: суставы болят из-за изменения образа жизни

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По словам врача-ревматолога Ирины Свинцицкой, на возникновение остеоартрита влияют несколько факторов, и один из них — избыточный вес.

Остеоартрит сейчас является самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата. 

— Это касается в основном крупных суставов, но мелкие тоже могут вовлекаться в патологический процесс, — сказала медик в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Россияне стали чаще жаловаться на боль в коленях. Это связано, подчеркнула врач, с тем, что изменился образ жизни — пациентов с лишним весом все больше, нагрузка на суставы возросла.

К другим факторам возникновения остеоартрита  относятся сопутствующие заболевания, например, подагра, она нарушает метаболизм хряща. Влияет на появление остеоартрита и генетика.

Специалист отметила, что остеоартрит «молодеет», а раньше считался возрастным заболеванием.

Остеоартрит — хроническое заболевание, оно характеризуется повреждением хрящевой ткани и изменениями в суставах. Типичные признаки остеоартрита:

  • Боль. Она может быть ощутимой при движении или нагрузке на сустав, а также после продолжительного периода покоя.
  • Жесткость сустава, особенно после пробуждения или длительного периода покоя.
  • Отек, вызванный воспалением и скоплением жидкости.
  • Ограничение подвижности.
  • Хруст, вызванный износом хряща и изменениями в суставной жидкости.
  • Деформация сустава.
  • Утомляемость. Пациенты с остеоартритом жалуются на усталость даже после небольшой физической активности.
Профилактика остеоартрита:
  • Поддерживайте здоровый образ жизни, избегайте потребления алкоголя и никотина.
  • Следите за весом.
  • Физическая активность помогает укрепить мышцы и суставы, улучшает подвижность и гибкость.
  • Избегайте травм и перенапряжения.
  • Поддерживайте правильную осанку.
  • Регулярно проверяйте состояние суставов.

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Теги : суставы, остеоартрит, колени