Ревматолог: суставы болят из-за изменения образа жизни
По словам врача-ревматолога Ирины Свинцицкой, на возникновение остеоартрита влияют несколько факторов, и один из них — избыточный вес.
Остеоартрит сейчас является самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата.
— Это касается в основном крупных суставов, но мелкие тоже могут вовлекаться в патологический процесс, — сказала медик в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Россияне стали чаще жаловаться на боль в коленях. Это связано, подчеркнула врач, с тем, что изменился образ жизни — пациентов с лишним весом все больше, нагрузка на суставы возросла.
К другим факторам возникновения остеоартрита относятся сопутствующие заболевания, например, подагра, она нарушает метаболизм хряща. Влияет на появление остеоартрита и генетика.
Специалист отметила, что остеоартрит «молодеет», а раньше считался возрастным заболеванием.
Остеоартрит — хроническое заболевание, оно характеризуется повреждением хрящевой ткани и изменениями в суставах. Типичные признаки остеоартрита:
- Боль. Она может быть ощутимой при движении или нагрузке на сустав, а также после продолжительного периода покоя.
- Жесткость сустава, особенно после пробуждения или длительного периода покоя.
- Отек, вызванный воспалением и скоплением жидкости.
- Ограничение подвижности.
- Хруст, вызванный износом хряща и изменениями в суставной жидкости.
- Деформация сустава.
- Утомляемость. Пациенты с остеоартритом жалуются на усталость даже после небольшой физической активности.
- Поддерживайте здоровый образ жизни, избегайте потребления алкоголя и никотина.
- Следите за весом.
- Физическая активность помогает укрепить мышцы и суставы, улучшает подвижность и гибкость.
- Избегайте травм и перенапряжения.
- Поддерживайте правильную осанку.
- Регулярно проверяйте состояние суставов.
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