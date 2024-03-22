Ревматолог: суставы болят из-за изменения образа жизни

Боль. Она может быть ощутимой при движении или нагрузке на сустав, а также после продолжительного периода покоя.

Жесткость сустава, особенно после пробуждения или длительного периода покоя.

Отек, вызванный воспалением и скоплением жидкости.

Ограничение подвижности.

Хруст, вызванный износом хряща и изменениями в суставной жидкости.

Деформация сустава.

Утомляемость. Пациенты с остеоартритом жалуются на усталость даже после небольшой физической активности.

Поддерживайте здоровый образ жизни, избегайте потребления алкоголя и никотина.

Следите за весом.

Физическая активность помогает укрепить мышцы и суставы, улучшает подвижность и гибкость.

Избегайте травм и перенапряжения.

Поддерживайте правильную осанку.

Регулярно проверяйте состояние суставов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.