Онколог Карасев: постоянная тошнота и ощущение тяжести в животе могут быть признаками рака желудка

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живот

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что в России очень высокий уровень заболеваемости раком желудка. В 65% случаев его выявляют у людей старше 55 лет. 

— К сожалению, симптоматика рака органов ЖКТ очень сглажена. Поэтому вы можете до последнего не догадываться о наличии серьезного заболевания, — написал медик в своем блоге.

Он перечислил возможные симптомы колоректального рака . Два из них могут проявляться после еды — постоянная тошнота и ощущение тяжести в животе.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов рака желудка:
  • Диспепсия. Частое чувство переполнения, тяжести или дискомфорта в желудке после еды.
  • Потеря аппетита. Утрата интереса к еде и снижение аппетита.
  • Отрыжка и изжога. Частое появление отрыжки, изжоги или ощущения горечи во рту.
  • Боль в желудке. Неприятные ощущения или боли в области желудка, которые могут усиливаться после приема пищи.
  • Периодические тошнота и рвота. Повторяющиеся эпизоды тошноты и рвоты, особенно после еды.
  • Ухудшение общего состояния. Общая слабость, утомляемость, потеря веса без видимых причин.
  • Черный стул, примеси крови в стуле.
  • Раздутый живот.

Кто входит в зону риска?

Наследственность. Если у вас есть близкие родственники (родители, братья, сестры) с диагнозом рак желудка, риск может быть повышен.

Инфекция Helicobacter pylori. Эта бактериальная инфекция обычно связана с повышенным риском развития рака желудка.

Пищевые привычки. Частое потребление соленой, копченой, консервированной и жирной пищи.

Курение является фактором риска для различных видов рака, включая рак желудка.

Хронический гастрит или язва желудка.

Риск рака желудка повышается с возрастом, особенно после 50 лет.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог
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Теги : рак желудка, колоректальный рак, тяжесть в животе