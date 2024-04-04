Онколог Карасев: постоянная тошнота и ощущение тяжести в животе могут быть признаками рака желудка
Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что в России очень высокий уровень заболеваемости раком желудка. В 65% случаев его выявляют у людей старше 55 лет.
— К сожалению, симптоматика рака органов ЖКТ очень сглажена. Поэтому вы можете до последнего не догадываться о наличии серьезного заболевания, — написал медик в своем блоге.
Он перечислил возможные симптомы колоректального рака . Два из них могут проявляться после еды — постоянная тошнота и ощущение тяжести в животе.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов рака желудка:
- Диспепсия. Частое чувство переполнения, тяжести или дискомфорта в желудке после еды.
- Потеря аппетита. Утрата интереса к еде и снижение аппетита.
- Отрыжка и изжога. Частое появление отрыжки, изжоги или ощущения горечи во рту.
- Боль в желудке. Неприятные ощущения или боли в области желудка, которые могут усиливаться после приема пищи.
- Периодические тошнота и рвота. Повторяющиеся эпизоды тошноты и рвоты, особенно после еды.
- Ухудшение общего состояния. Общая слабость, утомляемость, потеря веса без видимых причин.
- Черный стул, примеси крови в стуле.
- Раздутый живот.
Кто входит в зону риска?
Наследственность. Если у вас есть близкие родственники (родители, братья, сестры) с диагнозом рак желудка, риск может быть повышен.
Инфекция Helicobacter pylori. Эта бактериальная инфекция обычно связана с повышенным риском развития рака желудка.
Пищевые привычки. Частое потребление соленой, копченой, консервированной и жирной пищи.
Курение является фактором риска для различных видов рака, включая рак желудка.
Хронический гастрит или язва желудка.
Риск рака желудка повышается с возрастом, особенно после 50 лет.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог
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