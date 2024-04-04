Онколог Карасев: постоянная тошнота и ощущение тяжести в животе могут быть признаками рака желудка

Диспепсия. Частое чувство переполнения, тяжести или дискомфорта в желудке после еды.

Потеря аппетита. Утрата интереса к еде и снижение аппетита.

Отрыжка и изжога. Частое появление отрыжки, изжоги или ощущения горечи во рту.

Боль в желудке. Неприятные ощущения или боли в области желудка, которые могут усиливаться после приема пищи.

Периодические тошнота и рвота. Повторяющиеся эпизоды тошноты и рвоты, особенно после еды.

Ухудшение общего состояния. Общая слабость, утомляемость, потеря веса без видимых причин.

Черный стул, примеси крови в стуле.

Раздутый живот.

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