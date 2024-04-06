Кардиолог Кореневич: какие цифры давления приводят к проблемам в сердце, сосудах и почках
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что к проблемам в сердце и сосудах приводит стойкое повышение давления выше 140/90 мм ртутного столба. Об этом медик написала в своем блоге.
— Стойкое повышение давления делает сосуды хрупкими, ломкими, вызывает воспаление в стенках сосудов, что приводит к росту атеросклеротических бляшек, тромбозу, инфаркту и инсульту, — отметила врач.
Чем еще опасно высокое давление? Оно приводит к нарушениям ритма сердца и сердечной недостаточности, повреждает канальцы почек, что вызывает почечную недостаточность и ещё большее повышение давления.
Когда вы первый раз зафиксировали высокое давление, необходимо обратиться к врачу. Важно вести дневник давления утром и вечером в течение месяца. Если давление стабильно ниже 140/90, то всё хорошо.
Гипертония, или повышенное артериальное давление, — хроническое состояние, при котором давление в артериях остается выше нормы на протяжении длительного времени. Симптомы гипертонии:
Главным признаком гипертонии является повышенное артериальное давление, которое можно измерить с помощью тонометра. Нормальное артериальное давление составляет примерно 120/80 мм ртутного столба. При гипертонии давление может быть постоянно повышенным или иметь периодические скачки.
Часто гипертония сопровождается головной болью, особенно в затылочной области. Головная боль может быть пульсирующей и усиливаться при физической нагрузке или стрессе.
Гипертония может вызывать головокружение, особенно при резких движениях или изменении положения тела. Также часто возникает чувство слабости и утомляемости.
При гипертонии часто возникает затрудненное дыхание, одышка, особенно при физической нагрузке или физическом напряжении.
Люди с гипертонией могут испытывать боль или дискомфорт в области груди. Это связано с ухудшением кровоснабжения сердца.
Гипертония может привести к ухудшению потере зрения — из-за повреждения сосудов.
Что врачи советуют для профилактики гипертонии?
Правильное питание. Следуйте здоровому рациону, который включает овощи, фрукты, цельные зерна, нежирные молочные продукты, рыбу, орехи и семена. Ограничьте потребление соли, жиров и сахара.
Физическая активность. Регулярные физические упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и контролировать вес. Помогут ходьба, плавание или езда на велосипеде, в течение 150 минут в неделю.
Вредные привычки. Отказаться от алкоголя и никотина.
Контроль веса. Поддерживайте здоровый вес.
Управление стрессом. Стресс может повысить артериальное давление. Используйте методы релаксации, такие как йога, медитация или глубокое дыхание, чтобы справиться со стрессом.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог
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