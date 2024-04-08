Эндокринолог Павлова рассказала, зачем к протеиновым коктейлям нужно добавлять твердую пищу
К протеиновым коктейлям необходимо добавлять твердую пищу. Об этом эндокринолог Зухра Павлова написала в своем блоге.
По ее словам, протеин не может быть полноценным приемом пищи. Считается, что протеиновые коктейли с правильным составом могут заменить прием пищи, например, обед или ужин. Также их часто пьют, чтобы повысить долю белка в суточном рационе. Рекомендуют их и после тренировок, для восстановления мышц.
— Но крайне важно понимать, что коктейль — это жидкость, которая быстро покинет желудок. В результате химически человек будет сыт, но физического насыщения не почувствует (как минимум, будет урчать живот), — отметила Павлова.
Чтобы сделать протеин полноценным перекусом, врач советует добавить растительную клетчатку. Речь идет о яблоке, овощах, легком салате.
— Только не замешивайте всё это в блендере! Лучше тщательно пожевать пищу. Так мы потратим энергию, в пищеварительные ферменты и гормоны будут вырабатываться более правильно, — написала специалист.
Она также призвала помнить, что переизбыток белка, может привести к накоплении жира.
Подробнее про протеиновый коктейль.
Протеиновые коктейли могут иметь пользу для здоровья, особенно для тех, кто занимается физическими тренировками или стремится к улучшению состояния мышц и восстановлению после тренировок.
Мышечное восстановление. Протеин является основным строительным материалом мышц, и употребление протеиновых коктейлей после тренировки может помочь восстановить и восстановить мышцы.
Увеличение мышечной массы. При регулярном употреблении протеиновый коктейль в сочетании с силовыми тренировками способствует увеличению мышечной массы.
Насыщение. Протеиновые коктейли могут быть полезными для контроля аппетита и насыщения, это помогает в поддержании здорового веса и управлении пищевым поведением.
Улучшение общего питания. Протеиновые коктейли могут быть удобным способом получить дополнительные питательные вещества, такие как витамины, минералы и аминокислоты, особенно для тех, кто имеет ограничения в пищевом рационе или имеет высокие потребности в белке.
Следует отметить, что протеиновые коктейли не являются панацеей и необходимо употреблять их в соответствии с индивидуальными потребностями и рекомендациями специалистов. Также важно выбирать качественные и безопасные продукты, обратив внимание на содержание сахара и других добавок.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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