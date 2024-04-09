Эндокринолог Павлова: через неделю после отказа от сахара можно похудеть и помолодеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что произойдет с организмом через неделю после отказа от сахара. Об этом она написала в своем блоге.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что произойдет с организмом через неделю после отказа от сахара. Об этом она написала в своем блоге.
Вы станете выглядеть немного моложе.
— Молекулы сахара негативно влияют на коллаген и эластин, которые необходимы коже, чтобы выглядеть свежо. Снижение уровня сахара приведет к меньшему выделению инсулина, а значит поможет уменьшить хроническое воспаление, связанное со старением, — отметила медик.
Второй плюс — можно сбросить вес, ведь сахар очень калориен, вызывает привыкание, пробуждает аппетит. Вместо сладостей можно есть фрукты и овощи. По словам Павловой, первые изменения в весе и внешнем виде заметны уже через семь дней после отказа от сахара.
Третий плюс — станете счастливее. Потребление сахара связано с повышенным риском депрессии. Причина опять в хроническом воспалении, которое влияет на функции мозга.
— Добавленный сахар — главная причина эпидемии ожирения в мире. Подслащивают сейчас буквально всё — от соусов до детского питания, — отметила медик.
Подробнее о вреде сахара.
Повышение риска развития ожирения. Сахар содержит много калорий, но мало питательных веществ. Чрезмерное потребление сахара может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.
Повышение риска развития сахарного диабета второго типа. Потребление большого количества сахара может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину.
Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное потребление сахара приводит к повышению уровня глюкозы в крови и уровня холестерина, что может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышение риска развития кариеса. Бактерии в полости рта питаются сахаром, что приводит к образованию кислоты, разрушающей зубную эмаль и способствующей развитию кариеса.
Негативное влияние на настроение и энергию. Потребление большого количества сахара вызывает временный подъем настроения и энергии, но затем приводит к энергетическому спаду и изменениям в настроении.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог
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