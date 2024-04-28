Ученый-химик Семёнова: в витаминах на масляной основе, если их неправильно хранить, образуются канцерогены

Как рассказала ученый-химик Мария Семенова, если масло стало прогорклым, то оно опасно. отметила специалист.Некоторые витамины хорошо усваиваются в капсулах с маслом. Это витамины липофильные, например, витамин D, E и K, а также антираковые вещества — куркумин, бета-каротин.Куркумин — мощный антиоксидант, он помогает расти новым клеткам мозга и облегчает симптомы депрессии. Бета-каротин — предшественник витамина А, и его употребление хорошо сказывается на здоровье глаз.Также в масле следует принимать полифенолы. Из них самое мощное, по словам Семеновой, — эфирное масло бутонов гвоздики, оно усиливает иммунитет, нормализует обмен веществ и разжижает кровь.— группа витаминов, которые растворяются в жирах и маслах. Они играют важную роль в поддержании здоровья и нормального функционирования организма. Несколько ключевых липофильных витаминов и их роли:Витамин А. Играет важную роль в зрении, росте и развитии, поддерживает здоровье кожи и иммунной системы. Его источниками являются морковь, тыква, шпинат, масло рыбы и молочные продукты.Витамин D. Необходим для нормального образования и укрепления костей, а также поддержания здоровья мышц и иммунной системы. Его можно получить из солнечного света, рыбы, яичного желтка и обогащенных пищевых продуктов.Витамин E. Является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений свободными радикалами. Он также способствует здоровью кожи и иммунной системы. Витамин Е содержится в орехах, семенах, растительных маслах и зеленых овощах.Витамин K. Играет важную роль в свертываемости крови и здоровье костей. Он также может иметь противовоспалительные свойства. Витамин К можно получить из зеленых овощей, таких как шпинат и капуста, а также из молочных продуктов.Важно помнить, что липофильные витамины лучше всего усваиваются в организме вместе с жирами. Поэтому рекомендуется употреблять их вместе с пищей, содержащей некоторое количество жиров.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.