Гастроэнтеролог Лебедева: почему диабетикам особенно важен витамин D

Регулирует более 200 генов, влияя на ДНК каждой клетки — от кожи до костного мозга.

Поддерживает иммунитет — достаточный уровень витамина D снижает риск инфекций, в том числе и тех, что часто связаны с диабетом.

Недостаток витамина D связан с рядом состояний, включая остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.

Лосось

Сардины и другая жирная рыба

Сельдь

Консервированный тунец

Масло печени трески

Яичные желтки

Грибы

Коровье молоко

Соевое молоко

Апельсиновый сок

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