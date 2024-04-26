Гастроэнтеролог Лебедева: почему диабетикам особенно важен витамин D

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глюкометр

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о витамине D, уделив внимание тому, как он «работает» у людей, страдающих сахарным диабетом. 

— Контролирует уровень сахара в крови — особенно важно для тех, кто страдает диабетом, поскольку витамин D помогает регулировать секрецию инсулина, — написала врач в своем блоге.

В печени этот витамин превращается в кальцидиол, а в почках становится кальцитриолом — самой активной формой.

Что еще делает витамин D в теле:
  • Регулирует более 200 генов, влияя на ДНК каждой клетки — от кожи до костного мозга.
  • Поддерживает иммунитет — достаточный уровень витамина D снижает риск инфекций, в том числе и тех, что часто связаны с диабетом.
  • Недостаток витамина D связан с рядом состояний, включая остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.

— Для диабетиков витамин D — настоящий герой. Он не только помогает контролировать уровень глюкозы в крови, но и уменьшает воспаления, связанные с диабетом, — подчеркнула врач.

Признаки нехватки витамина D могут включать:

1. Усталость и слабость.
2. Частые заболевания и инфекции.
3. Боли в костях и мышцах.
4. Долгое заживление ссадин и ран.
5. Проблемы с настроением, включая депрессию и тревогу.
6. Снижение плотности костей и повышенный риск остеопороза.
7. Проблемы со сном.

Продукты, богатые витамином D:
  • Лосось
  • Сардины и другая жирная рыба
  • Сельдь
  • Консервированный тунец
  • Масло печени трески
  • Яичные желтки
  • Грибы
  • Коровье молоко
  • Соевое молоко
  • Апельсиновый сок

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