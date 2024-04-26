Гастроэнтеролог Лебедева: почему диабетикам особенно важен витамин D
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о витамине D, уделив внимание тому, как он «работает» у людей, страдающих сахарным диабетом.
— Контролирует уровень сахара в крови — особенно важно для тех, кто страдает диабетом, поскольку витамин D помогает регулировать секрецию инсулина, — написала врач в своем блоге.
В печени этот витамин превращается в кальцидиол, а в почках становится кальцитриолом — самой активной формой.
Что еще делает витамин D в теле:
- Регулирует более 200 генов, влияя на ДНК каждой клетки — от кожи до костного мозга.
- Поддерживает иммунитет — достаточный уровень витамина D снижает риск инфекций, в том числе и тех, что часто связаны с диабетом.
- Недостаток витамина D связан с рядом состояний, включая остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.
— Для диабетиков витамин D — настоящий герой. Он не только помогает контролировать уровень глюкозы в крови, но и уменьшает воспаления, связанные с диабетом, — подчеркнула врач.
Признаки нехватки витамина D могут включать:
1. Усталость и слабость.
2. Частые заболевания и инфекции.
3. Боли в костях и мышцах.
4. Долгое заживление ссадин и ран.
5. Проблемы с настроением, включая депрессию и тревогу.
6. Снижение плотности костей и повышенный риск остеопороза.
7. Проблемы со сном.
Продукты, богатые витамином D:
- Лосось
- Сардины и другая жирная рыба
- Сельдь
- Консервированный тунец
- Масло печени трески
- Яичные желтки
- Грибы
- Коровье молоко
- Соевое молоко
- Апельсиновый сок
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