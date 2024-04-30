Доктор Мясников: от камней в желчном пузыре защищает кофе и витамин С
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил факторы, которые помогут предотвратить образование камней в желчном пузыре. На первое место в списке он поставил аскорбиновую кислоту.
— Добавки витамина С могут оказывать защитное воздействие на камни в желчном пузыре. Преимущество аскорбиновой кислоты может быть связано с ее влиянием на катаболизм холестерина и преобразование холестерина в желчные кислоты, — написал медик в своем блоге.
Полиненасыщенные жиры: морская рыбы, Омега-3 и орехи.
Кофе. Самый низкий риск наблюдался среди пациентов с самым высоким уровнем потребления кофе.
Физические нагрузки. В исследовании участвовали более 45 000 мужчин. У 828 из них в течение восьми лет наблюдения развились симптоматические камни в желчном пузыре. У тех, кто регулярно занимался, риски были намного меньше.
Статины. Защитный эффект статинов начинает проявляться примерно через 1-1,5 года использования.
Мясников высказал свое мнение на тему: удалять бессимптомные камни желчного пузыря или нет.
Напомним возможные признаки наличия камней в желчном пузыре:
1. Боль в правом подреберье. Она может возникать после приема пищи, особенно жирной или тяжелой.
2. Изменение цвета кожи и глаз на желтый или желтоватый оттенок. Это может быть связано с обструкцией желчных протоков.
3. Люди с камнями в желчном пузыре могут испытывать симптомы диспепсии, такие как тошнота, рвота, изжога, чувство переполнения желудка.
4. Изменение стула: он может стать более светлым или грязно-серым.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Кардиолог, автор книг
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