Белковый и жировой удар: врач рассказал, что будет, если съесть сразу 10 яиц
По словам главного внештатного диетолога Минздрава, академика РАН Виктора Тутельяна, на Пасху не следует объедаться, в том числе, и яйцами. Норма — два яйца и кусочек кулича.
— Если съесть 10 яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим неприятным последствиям, — отметил специалист, его слова приводятся в телеграме Минздрава.
Эксперт напомнил, что в яйцах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин.
Помните, что ненатуральные красители, которые используются при окрашивании яиц, могут вызвать аллергическую реакцию. Лучше пользоваться безопасными красителями, известными давным-давно — луковой шелухой, свеклой, краснокочанной капустой.
Подробнее о яйцах
Яйца являются питательным продуктом, который может иметь как пользу, так и потенциальный вред, в зависимости от способа их употребления и индивидуальных особенностей организма.
Польза яиц:
1.Источник питательных веществ. Яйца содержат множество важных питательных веществ, включая высококачественные белки, витамины (A, D, E, B12), минералы (железо, цинк) и антиоксиданты. Они также содержат холин, который важен для нормального функционирования мозга.
2. Поддержка здоровья глаз. Яйца содержат лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, помогающие защитить глаза от повреждений, связанных с возрастом, и снижающие риск развития катаракты.
3. Помощь в контроле веса. Яйца полезны при контроле веса, так как они богаты белками, снижающими аппетит. К тому же они очень сытные.
Вред яиц:
1. Высокий холестерин, что, впрочем, спорно. Желток яица содержит холестерин, и употребление большого количества яиц может увеличить уровень холестерина в крови. Это может быть проблематично для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или существующими проблемами с холестерином.
2. Аллергические реакции. У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на яйца, это проявляется в виде сыпи, зуда, отека или даже анафилактического шока.
3. Риск заражения патогенами. Неправильное хранение или недостаточная термическая обработка яиц может привести к риску заражения патогенами, такими как сальмонелла.
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