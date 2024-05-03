Белковый и жировой удар: врач рассказал, что будет, если съесть сразу 10 яиц

По словам главного внештатного диетолога Минздрава, академика РАН Виктора Тутельяна, на Пасху не следует объедаться, в том числе, и яйцами. Норма — два яйца и кусочек кулича.— отметил специалист, его слова приводятся в телеграме Минздрава.Эксперт напомнил, что в яйцах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин.Помните, что ненатуральные красители, которые используются при окрашивании яиц, могут вызвать аллергическую реакцию. Лучше пользоваться безопасными красителями, известными давным-давно — луковой шелухой, свеклой, краснокочанной капустой.Яйца являются питательным продуктом, который может иметь как пользу, так и потенциальный вред, в зависимости от способа их употребления и индивидуальных особенностей организма.Польза яиц:1.Источник питательных веществ. Яйца содержат множество важных питательных веществ, включая высококачественные белки, витамины (A, D, E, B12), минералы (железо, цинк) и антиоксиданты. Они также содержат холин, который важен для нормального функционирования мозга.2. Поддержка здоровья глаз. Яйца содержат лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, помогающие защитить глаза от повреждений, связанных с возрастом, и снижающие риск развития катаракты.3. Помощь в контроле веса. Яйца полезны при контроле веса, так как они богаты белками, снижающими аппетит. К тому же они очень сытные.Вред яиц:1. Высокий холестерин, что, впрочем, спорно. Желток яица содержит холестерин, и употребление большого количества яиц может увеличить уровень холестерина в крови. Это может быть проблематично для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или существующими проблемами с холестерином.2. Аллергические реакции. У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на яйца, это проявляется в виде сыпи, зуда, отека или даже анафилактического шока.3. Риск заражения патогенами. Неправильное хранение или недостаточная термическая обработка яиц может привести к риску заражения патогенами, такими как сальмонелла.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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