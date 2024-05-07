Гастроэнтеролог Вялов: избыточный вес приводит к семи видам рака

, — написал медик в своем блоге Рак молочной железы. Лишний вес у женщин может привести к образованию эстрогенов, что является одной из причин рака молочной железы.Рак почек. Жир увеличивает уровень определенных гормонов, что может способствовать образованию злокачественных опухолей в почках.Рак матки. Механизм тот же, что и у рака молочной железы — повышенный уровень эстрогенов, он приводит к гиперплазии и разрастанию эндометрия.Рак пищевода. Это связано с потерей тонуса пищевода.Также излишний вес может стать причиной развития рака желчного пузыря, толстой кишки и поджелудочной железы, отметил Вялов.1. Слабость и усталость: Рак может вызывать общую слабость, которая не исчезает даже после отдыха.2. Потеря веса без видимых причин: Неконтролируемый рост раковых клеток может привести к потере веса, даже если пациент не меняет рацион питания и не увеличивает физическую активность.3. Изменения в аппетите: Рак может вызывать изменения в аппетите, такие как потеря интереса к пище или постоянное ощущение голода. Иногда возникает отвращение к мясу.4. Боль или дискомфорт: Рак может вызывать боли или дискомфорт в определенной области тела. Это с опухолью, которая давит на окружающие ткани или органы.5. Изменения, связанные с кожей: Рак может вызывать изменения в коже, такие как появление новых родинок, язв или изменений в цвете или текстуре кожи.6. Изменения в кишечной или мочевой системе: Рак может вызывать изменения в кишечной или мочевой системе, такие как кровь в стуле или моче, изменения в частоте мочеиспускания или проблемы с мочеиспусканием.7. Необычные выделения: Рак может вызывать необычные выделения из тела, такие как кровь, гной или другие жидкости.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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