Гастроэнтеролог Вялов: избыточный вес приводит к семи видам рака
Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, как он выразился, о семи видах «жирного рака». Он перечислил виды онкологических заболеваний, которые могут развиться из-за избыточного веса.
— Избыточный вес приводит к семи видам онкологии, — написал медик в своем блоге.
Рак молочной железы. Лишний вес у женщин может привести к образованию эстрогенов, что является одной из причин рака молочной железы.
Рак почек. Жир увеличивает уровень определенных гормонов, что может способствовать образованию злокачественных опухолей в почках.
Рак матки. Механизм тот же, что и у рака молочной железы — повышенный уровень эстрогенов, он приводит к гиперплазии и разрастанию эндометрия.
Рак пищевода. Это связано с потерей тонуса пищевода.
Также излишний вес может стать причиной развития рака желчного пузыря, толстой кишки и поджелудочной железы, отметил Вялов.
Напомним общие признаки рака:
1. Слабость и усталость: Рак может вызывать общую слабость, которая не исчезает даже после отдыха.
2. Потеря веса без видимых причин: Неконтролируемый рост раковых клеток может привести к потере веса, даже если пациент не меняет рацион питания и не увеличивает физическую активность.
3. Изменения в аппетите: Рак может вызывать изменения в аппетите, такие как потеря интереса к пище или постоянное ощущение голода. Иногда возникает отвращение к мясу.
4. Боль или дискомфорт: Рак может вызывать боли или дискомфорт в определенной области тела. Это с опухолью, которая давит на окружающие ткани или органы.
5. Изменения, связанные с кожей: Рак может вызывать изменения в коже, такие как появление новых родинок, язв или изменений в цвете или текстуре кожи.
6. Изменения в кишечной или мочевой системе: Рак может вызывать изменения в кишечной или мочевой системе, такие как кровь в стуле или моче, изменения в частоте мочеиспускания или проблемы с мочеиспусканием.
7. Необычные выделения: Рак может вызывать необычные выделения из тела, такие как кровь, гной или другие жидкости.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Вялов
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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