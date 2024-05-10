Врач Тяжельников: магнитные бури вызывают стресс организма. Дачникам 10 и 11 мая следует поберечься
Как сообщали астрофизики, 8 мая на Солнце произошла вспышка высокого балла. К Земле движется выброс плазмы, и на выходных возможны сильные магнитные бури.
По словам специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, дачникам во время магнитных бурь следовало бы снизить темп работ на участках. Особенно тем, кто имеет сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. Также в зоне риска — пожилые люди.
— В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей, — отметил медик.
Он посоветовал высыпаться, отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе.
В каком случает обращаться к врачу? Тяжельников перечислил симптомы:
- любые непривычные симптомы
- сильная головная боль,
- боль за грудиной,
- рвота,
- сильное головокружение,
- одышка.
Некоторые люди могут ощущать следующие симптомы во время магнитных бурь:
- Головная боль и мигрень.
- Утомляемость и слабость.
- Нервозность и раздражительность.
- Бессонница.
- Головокружение.
- Усиление болей в суставах и мышцах.
Как писал ранее «МедикФорум», врачи советуют в это время питаться более легкой, чем обычно, пищей, пить достаточное количество воды, крепкий кофе и чай заменить на травяные чаи или настои. Гипертоникам следует снизить потребление соли, а гипотоникам принимать природные средства для повышения тонуса.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий