Врач Тяжельников: магнитные бури вызывают стресс организма. Дачникам 10 и 11 мая следует поберечься

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Как сообщали астрофизики, 8 мая на Солнце произошла вспышка высокого балла. К Земле движется выброс плазмы, и на выходных возможны сильные магнитные бури.

По словам специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, дачникам во время магнитных бурь следовало бы снизить темп работ на участках. Особенно тем, кто имеет сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. Также в зоне риска — пожилые люди.

— В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей, — отметил медик.

Он посоветовал высыпаться, отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе.

В каком случает обращаться к врачу? Тяжельников перечислил симптомы:
  • любые непривычные симптомы
  • сильная головная боль, 
  • боль за грудиной, 
  • рвота, 
  • сильное головокружение, 
  • одышка.

Некоторые люди могут ощущать следующие симптомы во время магнитных бурь:
  • Головная боль и мигрень.
  • Утомляемость и слабость.
  • Нервозность и раздражительность.
  • Бессонница. 
  • Головокружение.
  • Усиление болей в суставах и мышцах.

Как писал ранее «МедикФорум», врачи советуют в это время питаться более легкой, чем обычно, пищей, пить достаточное количество воды, крепкий кофе и чай заменить на травяные чаи или настои. Гипертоникам следует снизить потребление соли, а гипотоникам принимать природные средства для повышения тонуса.

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