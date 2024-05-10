Врач Тяжельников: магнитные бури вызывают стресс организма. Дачникам 10 и 11 мая следует поберечься

любые непривычные симптомы

сильная головная боль,

боль за грудиной,

рвота,

сильное головокружение,

одышка.

Головная боль и мигрень.

Утомляемость и слабость.

Нервозность и раздражительность.

Бессонница.

Головокружение.

Усиление болей в суставах и мышцах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.