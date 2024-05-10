Кардиолог Иванов: разговоры про отказ от сливочного масла, яиц, сметаны — «большая глупость»
Как отметил терапевт, кардиолог Константин Иванов, разговоры про то, что ради снижения уровня холестерина в крови необходимо отказаться от сливочного масла, яиц, сметаны являются «большой глупостью».
Ряд исследований неоднократно опроверг версию, по которой животные жиры значительно повышают холестерин.
Иванов подчеркнул, что холестерин вырабатывает сам организм, и он нам жизненно необходим. Именно из холестерина строятся мембраны клеток, синтезируются половые и другие гормоны. С едой поступает только 10-15% холестерина.
— Поэтому все разговоры, что для снижения холестерина нужно отказываться от сливочного масла, яиц, сметаны — большая глупость. Кстати, в яйцах много холина, который как раз выводит «вредный» холестерин, — отметил кардиолог.
Как связаны холестерин и атеросклероз? Напрямую: высокий уровень холестерина в крови может стать одним из факторов риска развития атеросклероза.
Когда уровень холестерина в крови повышается, он может начать скапливаться на внутренних стенках артерий, образуя жировые отложения, называемые атеросклеротическими бляшками. Эти отложения со временем увеличиваются и твердеют, что приводит к узкому или блокированному кровотоку.
Контроль уровня холестерина в крови и поддержание его на оптимальном уровне является важным фактором для предотвращения атеросклероза и связанных с ним осложнений.
Общие признаки атеросклероза:
1. Боль в груди: Это может быть вызвано узкими или заблокированными артериями сердца, что приводит к недостатку кровоснабжения и кислорода в сердечной мышце. Такое состояние называется стенокардией и может проявляться как ощущение давления, сжатия или жжения в груди.
2. Одышка: Узкие или заблокированные артерии, особенно артерии, идущие к легким, могут вызывать затруднение дыхания и чувство нехватки воздуха.
3. Боль в ногах: Атеросклероз нижних конечностей может привести к боли в ногах при ходьбе или физической активности. Обычно проявляется как боль или ощущение тяжести в ногах.
4. Проблемы с зрением: Заблокированные артерии, снабжающие глаза кровью, могут вызывать проблемы с зрением, включая размытость, потерю зрительного поля или даже потерю зрения.
5. Проблемы с памятью и концентрацией: Атеросклероз в сосудах, идущих к мозгу, может вызывать проблемы с памятью, концентрацией и когнитивными функциями.
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