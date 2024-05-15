Как укрепить сосуды, не отказываясь от жирного красного мяса: греческие ученые

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мясо

Чтобы поддерживать сосуды в здоровом состоянии, не обязательно отказываться от жирного красного мяса, достаточно соблюдать умеренность в еде и ввести в свою жизнь несколько простых правил.

Как сообщили греческие ученые, необходимо следить за своим весом, не допуская ожирения; вести активный образ жизни, занимаясь посильным спортом; правильно питаться; отказаться от вредных привычек; наладить сон.

Основой рациона должны стать фрукты и овощи, цельнозерновые продукты. Что касается физических нагрузок, то в неделю нужно заниматься хотя бы 3,5 часа в неделю.

В этом случае риск развития инфаркта снижается на 81%, инсульта — на 50%, рака — на 36%, даже если позволять себя время от времени жирное красное мясо. Изменив образ жизни, можно защитить себя от риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже если у вас высокий генетический риск, отметили исследователи.

Исследование, проведенное с участием более 400 000 человек, показало, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, независимо от всех других факторов риска, имеют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20% больше, чем у тех, кто спит 7-8 часов.

Отметим, что красное мясо богато железом и миоглобином, которые необходимы для синтеза красных кровяных телец. Животные белки служат строительным материалом для мышечных тканей и нервных волокон. Красное мясо содержит калий, магний, цинк, витамины группы B и другие полезные вещества, которые поддерживают работу сердца, сосудов, нервной системы и иммунитета.

Симптомы того, что с сосудами начались проблемы:
  • судороги,
  • онемение и покалывание,
  • слабость в конечностях,
  • сухость и тонкость кожи,
  • хромота,
  • появление сосудистых звёздочек,
  • нарушение роста ногтей и волос,
  • появление тёмно-коричневых пятен и уплотнений на коже.

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Теги : сосуды, мясо, сердечно-сосудистые болезни