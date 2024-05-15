Как укрепить сосуды, не отказываясь от жирного красного мяса: греческие ученые

судороги,

онемение и покалывание,

слабость в конечностях,

сухость и тонкость кожи,

хромота,

появление сосудистых звёздочек,

нарушение роста ногтей и волос,

появление тёмно-коричневых пятен и уплотнений на коже.

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