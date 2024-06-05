«Спирт, сахар и сливки — губительное комбо»: хирург Умнов назвал мороженое, которое разрушает мозг и желудок

233 Фото: https://unsplash.com/photos/white-ice-cream-on-brown-cone-5-RS_ScO3X4
мороженое

Мороженое на основе алкоголя может нанести существенный вред внутренним органам. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

— Этанол, сахар и иногда сливки — губительное комбо. Спирт разрушает ЖКТ, в том числе желудок и головной мозг, подавляет развитие клеток центральной нервной системы, — отметил медик.

Это приводит к тому, что даже в 18 лет можно «заработать» язву желудка, лишний вес, сахарный диабет второго типа, поврежденную поджелудочную железу, проблемы с сердцем и психикой.

Мороженое с алкоголем является опасном лакомством, грозящим развитием зависимости от спиртного.

Один шарик мороженого с крепким напитком приводит к тому, что в крови будет минимум 0,6 промилле (или 2–8%) алкоголя, говорил ранее Умнов. При таком состоянии уже замедляется реакция на происходящее, автомобилем, например, уже управлять опасно.

— Также возможно развитие алкогольной зависимости. Эффект у алкоголя накопительный. Если сегодня съел один шарик, то потом потребуется 2 шарика для повышения настроения и так далее, — подчеркнул эксперт.

Тем более что зависимость вызывает еще и сахар.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух тоже призывает к осторожности.

— Этиловый спирт и сивушные масла, которые присутствуют в алкогольных напитках, наносят вред сердцу и сосудам, повреждают и приводят к гибели гепатоцитов — клеток печени. Страдают нервная система и мозг. В детском организме алкоголь из желудка особенно быстро всасывается в кровь, так что даже после, казалось бы, безобидного десерта с алкоголем может наступить опьянение, — отметила она.

Если предположить, что ребенок будет есть такое мороженое несколько раз в неделю, последствия будут длительными.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Умнов: шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит внутренним органам
Хирург Умнов: продукты с йодом и витамином В6 помогают уменьшить вред от водки
Хирург Умнов назвал дозу этилового спирта, который обезвреживается печенью
Теги : спирт, Алкоголь, мороженое
Врач Демьяновская: спрогнозировать отрыв тромба невозможно. Что при этом происходит?
«Действительно существует»: нарколог Болдырев рассказал о гене алкоголизма
Противораковые щи: врач Кашух рассказала о пользе супа из крапивы