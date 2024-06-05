«Спирт, сахар и сливки — губительное комбо»: хирург Умнов назвал мороженое, которое разрушает мозг и желудок
Мороженое на основе алкоголя может нанести существенный вред внутренним органам. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.
— Этанол, сахар и иногда сливки — губительное комбо. Спирт разрушает ЖКТ, в том числе желудок и головной мозг, подавляет развитие клеток центральной нервной системы, — отметил медик.
Это приводит к тому, что даже в 18 лет можно «заработать» язву желудка, лишний вес, сахарный диабет второго типа, поврежденную поджелудочную железу, проблемы с сердцем и психикой.
Мороженое с алкоголем является опасном лакомством, грозящим развитием зависимости от спиртного.
Один шарик мороженого с крепким напитком приводит к тому, что в крови будет минимум 0,6 промилле (или 2–8%) алкоголя, говорил ранее Умнов. При таком состоянии уже замедляется реакция на происходящее, автомобилем, например, уже управлять опасно.
— Также возможно развитие алкогольной зависимости. Эффект у алкоголя накопительный. Если сегодня съел один шарик, то потом потребуется 2 шарика для повышения настроения и так далее, — подчеркнул эксперт.
Тем более что зависимость вызывает еще и сахар.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух тоже призывает к осторожности.
— Этиловый спирт и сивушные масла, которые присутствуют в алкогольных напитках, наносят вред сердцу и сосудам, повреждают и приводят к гибели гепатоцитов — клеток печени. Страдают нервная система и мозг. В детском организме алкоголь из желудка особенно быстро всасывается в кровь, так что даже после, казалось бы, безобидного десерта с алкоголем может наступить опьянение, — отметила она.
Если предположить, что ребенок будет есть такое мороженое несколько раз в неделю, последствия будут длительными.
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