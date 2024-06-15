Малышева и Гандельман: прием триптанов может вызвать резкий скачок давления и привести к инсульту
Триптаны – группа препаратов, разработанных для того, чтобы быстро снимать приступ мигрени и облегчать сопутствующие симптомы (свето- и звукобоязнь, тошноту, рвоту).
Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что прием триптанов может приводить к инсульту. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
По словам Гандельмана триптаны — одни из самых эффективных препаратов для снятия головной боли. Однако их прием повышает давление.
— Неконтролируемое артериальное давление — противопоказание к применению этих лекарств, — сказал кардиолог.
Малышева, в свою очередь, добавила, что прием триптанов при имеющейся гипертонии может довести человека до инсульта. У нее был личный опыт: при приступе мигрени она приняла суматриптан.
— Я меряю давление — у меня 220 на 120, и я понимаю, что у меня сейчас случится инсульт, — вспомнила Малышева.
России доступны три триптана – суматриптан, элетриптан и золмитриптан. Это рецептурные средства, которые подбирает врач с учетом сопутствующих заболеваний, противопоказаний, образа жизни человека.
Напомним симптомы мигрени:
1. Сильная, до рвоты, пульсирующая боль. Обычно ощущается в одной половине головы.
2. Длительность и частота. Мигрени могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, возникая периодически, от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год.
3. Светочувствительность. Многие люди с мигренью испытывают чувствительность к яркому свету. Во время приступа им необходима темнота.
4. Звукочувствительность.
5. Тошнота и рвота.
6. Ауры. Ауры могут быть различными, включая изменения зрения (мелькание световых точек, размытость зрения), изменения чувствительности или даже временную потерю сознания.
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