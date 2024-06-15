Малышева и Гандельман: прием триптанов может вызвать резкий скачок давления и привести к инсульту

545 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-view-frown-face-of-woman-feeling-strong-headache-touch-temple-to-reduce-severe-pain-suffering-from-panic-attack-in-office-migraine-overworked-person-or-hangover-alcohol-abuse-concept_27158616.htm#fromView=search&page=1&position=40&uuid=028df502-f9d2-4d62-95fb-3e5f9c4789f0
женщина

Триптаны – группа препаратов, разработанных для того, чтобы быстро снимать приступ мигрени и облегчать сопутствующие симптомы (свето- и звукобоязнь, тошноту, рвоту).

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что прием триптанов может приводить к инсульту. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Гандельмана триптаны — одни из самых эффективных препаратов для снятия головной боли. Однако их прием повышает давление. 

— Неконтролируемое артериальное давление — противопоказание к применению этих лекарств, — сказал кардиолог.

Малышева, в свою очередь, добавила, что прием триптанов при имеющейся гипертонии может довести человека до инсульта. У нее был личный опыт: при приступе мигрени она  приняла суматриптан. 

— Я меряю давление — у меня 220 на 120, и я понимаю, что у меня сейчас случится инсульт, — вспомнила Малышева.

России доступны три триптана – суматриптан, элетриптан и золмитриптан. Это рецептурные средства, которые подбирает врач с учетом сопутствующих заболеваний, противопоказаний, образа жизни человека.

Напомним симптомы мигрени:

1. Сильная, до рвоты, пульсирующая боль. Обычно ощущается в одной половине головы.

2. Длительность и частота. Мигрени могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, возникая периодически, от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год.

3. Светочувствительность. Многие люди с мигренью испытывают чувствительность к яркому свету. Во время приступа им необходима темнота.

4. Звукочувствительность.

5. Тошнота и рвота.

6. Ауры. Ауры могут быть различными, включая изменения зрения (мелькание световых точек, размытость зрения), изменения чувствительности или даже временную потерю сознания.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Гипертония и потенция: Малышева рассказала о побочных эффектах некоторых лекарств
Елена Малышева: «Группа крови влияет на склонность к определенному виду рака»
Врачи объяснили, когда гипертоникам лучше принимать лекарства от давления: утром или вечером
Теги : мигрень, инсульт
Врач Гаджигороева: вред ежедневного мытья головы для волос – это миф
Врач Заможняя: кофе, орехи и сельдь помогают сохранить здоровую печень
Врач Рахимов: отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар