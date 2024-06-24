Врач Лебедева: в депрессии и вспышках агрессии могут быть виноваты клостридии. Как их обнаружить?

Анализ крови ХМС по Осипову,

Кал на дисбактериоз,

Мочу на органические кислоты.

Мышечная слабость и паралич

Затрудненное глотание и речь

Расширение зрачков и проблемы с зрением

Отравление пищевыми продуктами, такими как консервы или мед

Судороги и спазмы мышц

Жесткость шеи и спины

Боль в мышцах и ригидность

Диарея (часто с кровью или слизью)

Боль в животе

Жар и лихорадка

Потеря аппетита и веса

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.