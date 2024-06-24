Врач Лебедева: в депрессии и вспышках агрессии могут быть виноваты клостридии. Как их обнаружить?
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что бактерии, живущие в кишечнике, могут управлять не только пищеварением, но и настроением. Речь пойдет о клостридиях.
— Вот вам факт: клостридии — настоящие манипуляторы нашего настроения. Эти микробы могут вызвать все: от депрессии до вспышек агрессии. Они влияют на метаболизм нейромедиаторов — химических веществ, которые «управляют» нашим мозгом, — написала медик в своем блоге.
Как их обнаружить? Не стоит ждать явных симптомов, предупредила Лебедева. Важно регулярно проводить анализы:
- Анализ крови ХМС по Осипову,
- Кал на дисбактериоз,
- Мочу на органические кислоты.
Что происходит, когда заводятся «недружественные» бактерии?
— Если уровень дофамина и норадреналина в теле не в норме, мозг может быть постоянно возбужден. Это затрудняет концентрацию, может вызвать вспышки агрессии и даже депрессию, — отметила врач.
Симптомы, связанные с инфекциями, вызванными клостридиями, могут варьироваться в зависимости от конкретного виду клостридии и места инфекции.
Некоторые распространенные симптомы:
Ботулизм (вызванный Clostridium botulinum):
- Мышечная слабость и паралич
- Затрудненное глотание и речь
- Расширение зрачков и проблемы с зрением
- Отравление пищевыми продуктами, такими как консервы или мед
- Судороги и спазмы мышц
- Жесткость шеи и спины
- Боль в мышцах и ригидность
- Диарея (часто с кровью или слизью)
- Боль в животе
- Жар и лихорадка
- Потеря аппетита и веса
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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