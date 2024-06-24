Врач Лебедева: в депрессии и вспышках агрессии могут быть виноваты клостридии. Как их обнаружить?

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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что бактерии, живущие в кишечнике, могут управлять не только пищеварением, но и настроением. Речь пойдет о клостридиях.

— Вот вам факт: клостридии — настоящие манипуляторы нашего настроения. Эти микробы могут вызвать все: от депрессии до вспышек агрессии. Они влияют на метаболизм нейромедиаторов — химических веществ, которые «управляют» нашим мозгом, — написала медик в своем блоге.

Как их обнаружить? Не стоит ждать явных симптомов, предупредила Лебедева. Важно регулярно проводить анализы:

  • Анализ крови ХМС по Осипову,
  • Кал на дисбактериоз,
  • Мочу на органические кислоты.

Что происходит, когда заводятся «недружественные» бактерии?

— Если уровень дофамина и норадреналина в теле не в норме, мозг может быть постоянно возбужден. Это затрудняет концентрацию, может вызвать вспышки агрессии и даже депрессию, — отметила врач.

Симптомы, связанные с инфекциями, вызванными клостридиями, могут варьироваться в зависимости от конкретного виду клостридии и места инфекции. 

Некоторые распространенные симптомы:

Ботулизм (вызванный Clostridium botulinum):

  • Мышечная слабость и паралич
  • Затрудненное глотание и речь
  • Расширение зрачков и проблемы с зрением
  • Отравление пищевыми продуктами, такими как консервы или мед
Столбняк (вызванный Clostridium tetani):

  • Судороги и спазмы мышц
  • Жесткость шеи и спины
  • Боль в мышцах и ригидность
Кишечная инфекция (вызванная Clostridium difficile):

  • Диарея (часто с кровью или слизью)
  • Боль в животе
  • Жар и лихорадка
  • Потеря аппетита и веса

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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Теги : бактерии, депрессия, микробиом кишечника