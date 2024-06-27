«Скачок инсулина»: гастроэнтеролог Шамаева рассказала, при каких диагнозах нельзя есть кашу на завтрак
Каша на завтрак — классический вариант, однако есть их можно не всем, рассказала врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева.
Она рекомендует подавать овсяную, манную, гречневую, кукурузную, пшенную, рисовую, ячневую кашу с фруктами и ягодами. Можно добавить мед, масло, творог, яйцо.
— Но есть категория людей, которым нельзя есть кашу на завтрак, — отметила Шамаева.
Речь идет о людях с непереносимостью лактозы и целиакией. У первых после такого завтрака может быть нарушение стула, вздутие живота, метеоризм. Целиакия характеризуется непереносимостью протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков. У таких пациентов тоже может возникнуть диарея и вздутие живота.
Третье противопоказание — аллергия на глютен. Каша в данном случае может привести к диарее, отеку, зуду, высыпаниям, тошноте, головным болям и болям по всему животу.
У людей с сахарным диабетом каша на завтрак в качестве основного блюда может привести к повышению инсулина в крови.
Кроме того, не рекомендуются каши при ожирении.
— После каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Кроме того, после каши быстро проходит чувство насыщения и голод наступает уже через час, — добавила гастроэнтеролог.
Следовательно, это может привести к тому, что человек больше съест.
Что говорят медики о полезных завтраках?
Самый полезный завтрак — это завтрак, который содержит сбалансированное сочетание питательных веществ. Несколько идей для полезного завтрака:
1. Омлет с овощами: шпинат, помидоры, перцы. Подавайте с цельнозерновым хлебом или тостами.
2. Овсянка с ягодами: приготовьте овсянку на воде или молоке, добавьте свежие ягоды. Дополните нежирным йогуртом и орехами.
3. Греческий йогурт с фруктами и орехами.
4. Авокадо-тост: намажьте цельнозерновый хлеб пюре из спелого авокадо, добавьте помидор и посыпьте кунжутом или перцем.
5. Приготовьте смузи, смешав свежие фрукты, овощи, зелень и молочные продукты или сок. Можно добавить овсяные хлопья или протеиновый порошок для большей сытости.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий