Содержит мелатонин: врач Агапкин посоветовал есть черешню при проблемах со сном

Проблемы со сном: трудное засыпание, сон может быть непродолжительным или неполноценным.

Пробуждение в ночное время.

Нарушение цикла сна и бодрствования: сон может быть нерегулярным, с пробуждением в неподходящее время или сонливостью в течение дня.

Чувство усталости, раздражительность, тревога или депрессия.

Проблемы с концентрацией и памятью.

Ухудшение иммунной системы: повышенная восприимчивость к инфекциям и болезням.

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