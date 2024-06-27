Содержит мелатонин: врач Агапкин посоветовал есть черешню при проблемах со сном
По словам врача-реабилитолога Сергея Агапкина, черешня и вишня содержат мелатонин, и их можно есть для борьбы с бессонницей.
— То самое вещество, которое у нас вырабатывается как гормон, — отметил Агапкин в эфире программы «О самом главном».
По его словам, употребление 100 граммов черешни или вишни помогает легче засыпать ночью.
Исследования показывают, что черешня содержит гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования у человека. Мелатонин помогает контролировать внутренние часы организма и способствует засыпанию.
Черешня является одним из немногих продуктов, естественным образом содержащих мелатонин. Поэтому употребление черешни или ее сока может быть полезным для улучшения качества сна. Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется употреблять черешню или ее сок в течение вечера или перед сном.
Мелатонин содержится и в других продуктах:
1. Бананы. Мелатонина в них немного, но они также богаты калием, витамином B6 и другими питательными веществами, которые могут способствовать хорошему сну.
2. Овес. Овсяные хлопья и овсяное молоко содержат мелатонин. Они еще богаты клетчаткой и магнием.
3. Грецкие орехи содержат небольшое количество мелатонина. Они также богаты антиоксидантами и полиненасыщенными жирными кислотами.
4. Коричневый рис содержит мелатонин. Он является хорошим источником клетчатки и других питательных веществ.
5. Миндаль. Он также богат витамином E, магнием и другими питательными веществами.
Напомним признаки нехватки мелатонина.
- Проблемы со сном: трудное засыпание, сон может быть непродолжительным или неполноценным.
- Пробуждение в ночное время.
- Нарушение цикла сна и бодрствования: сон может быть нерегулярным, с пробуждением в неподходящее время или сонливостью в течение дня.
- Чувство усталости, раздражительность, тревога или депрессия.
- Проблемы с концентрацией и памятью.
- Ухудшение иммунной системы: повышенная восприимчивость к инфекциям и болезням.
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий