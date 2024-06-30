Онкоуролог Марк Гадзиян: шесть правил для борьбы с тревожностью
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что можно сделать для сохранения баланса.
По его словам, социологи сообщили о значительном ухудшении социально-психологического состояния россиян. Так, в прошлом году показатель тревожности вырос по сравнению с 2021 годом с 31% до 49%.
Рецепт сохранения баланса от Гадзияна:
1. Реже смотреть новости (по возможности вообще не смотреть)
2. Проводить больше время с семьей и на природе
3. Заниматься спортом
4. Путешествовать
5. Посещать театр, концерты, фестивали
6. Принимать БАДы тонизирующие нервную систему
— Если 6 пунктов не работают, то однозначно подключать психологов и даже психиатров, — отметил медик в своем блоге.
Симптомы тревожного расстройства:
- беспокойство и напряженность в связи с текущими делами или даже без особого повода;
- постоянный страх за свою жизнь и жизнь близких людей;
- стресс, неспособность расслабиться;
- снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания;
- раздражительность.
- потливость,
- учащение сердцебиения,
- дыхания,
- ощущение дурноты.
В чем разница между тревогой и панической атакой?
Паническая атака – это быстрое событие: пика она обычно достигает примерно через 10 минут с момента начала. Тревожное состояние может длиться продолжительное время.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что беспокойством о будущем мы губим свое настоящее.
— Мы все умираем до того, как мы умерли. Мы умираем от беспокойства, оно съедает нас. Мы пытаемся предугадать завтра и губим свое сегодня беспокойством о завтрашнем дне, — отметил медик.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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