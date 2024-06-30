Онкоуролог Марк Гадзиян: шесть правил для борьбы с тревожностью

беспокойство и напряженность в связи с текущими делами или даже без особого повода;

постоянный страх за свою жизнь и жизнь близких людей;

стресс, неспособность расслабиться;

снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания;

раздражительность.

потливость,

учащение сердцебиения,

дыхания,

ощущение дурноты.

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