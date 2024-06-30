Очень хочется сладкого: врач Денисенко назвала неочевидный опасный симптом обезвоживания

головокружения,

галлюцинации,

пониженное давление,

запавшие глаза,

учащенное дыхание,

мраморная и холодная кожа,

отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.

понос, рвота и тошнота более 12 часов;

потеря сознания;

нарушенное дыхание;

боли в животе;

отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов;

высокая температура.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.