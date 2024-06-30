Очень хочется сладкого: врач Денисенко назвала неочевидный опасный симптом обезвоживания
Считается, что главный признак обезвоживания — жажда. Однако, по словам врача-диетолога, эпидемиолога Людмилы Денисенко, есть не самые очевидные, но опасные признаки обезвоживания.
Человеку очень хочется сладкого. Дело в том, что из-за обезвоженности нарушается выработка гликогена, вырабатываемого клетками печени. Без воды образование гликогена резко замедляется, и организм стремится получить сахар самым быстрым способом.
Резкий запах пота (при условии, что человек регулярно моется, иначе в этом нет ничего удивительного). При нехватке жидкости пот становится концентрированнее.
Неприятный запах изо рта.
Кожа стала сухой, аллергия на кремы или бытовую химию. Солнце может запустить фотодерматоз.
— Если не привыкли пить много, не насилуйте себя сразу. Приучайте организм к воде буквально по дозам: делайте по 1-2 глотка каждые полчаса. А сильно обезвоженный организм лучше сначала «отпоить» специальными средствами, которые восполнят минерально-солевой баланс, — отметила медик.
Причиной обезвоженности может быть не только жара. Еще рвота, диарея, ожоги, почечная недостаточность и прием мочегонных препаратов.
Характерные признаки обезвоживания:
- головокружения,
- галлюцинации,
- пониженное давление,
- запавшие глаза,
- учащенное дыхание,
- мраморная и холодная кожа,
- отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.
Иногда признаки обезвоживания не столь очевидны, поэтому насторожить должны такие состояния:
- понос, рвота и тошнота более 12 часов;
- потеря сознания;
- нарушенное дыхание;
- боли в животе;
- отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов;
- высокая температура.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий