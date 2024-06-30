Очень хочется сладкого: врач Денисенко назвала неочевидный опасный симптом обезвоживания

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десерт

Считается, что главный признак обезвоживания — жажда. Однако, по словам врача-диетолога, эпидемиолога Людмилы Денисенко, есть не самые очевидные, но опасные признаки обезвоживания.

Человеку очень хочется сладкого. Дело в том, что из-за обезвоженности нарушается выработка гликогена, вырабатываемого клетками печени. Без воды образование гликогена резко замедляется, и организм стремится получить сахар самым быстрым способом. 

Резкий запах пота (при условии, что человек регулярно моется, иначе в этом нет ничего удивительного). При нехватке жидкости пот становится концентрированнее.

Неприятный запах изо рта.

Кожа стала сухой, аллергия на кремы или бытовую химию. Солнце может запустить фотодерматоз.

— Если не привыкли пить много, не насилуйте себя сразу. Приучайте организм к воде буквально по дозам: делайте по 1-2 глотка каждые полчаса. А сильно обезвоженный организм лучше сначала «отпоить» специальными средствами, которые восполнят минерально-солевой баланс, — отметила медик.

Причиной обезвоженности может быть не только жара. Еще рвота, диарея, ожоги, почечная недостаточность и прием мочегонных препаратов.

Характерные признаки обезвоживания: 
  • головокружения, 
  • галлюцинации, 
  • пониженное давление, 
  • запавшие глаза, 
  • учащенное дыхание, 
  • мраморная и холодная кожа, 
  • отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь. 

Иногда признаки обезвоживания не столь очевидны, поэтому насторожить должны такие состояния:
  • понос, рвота и тошнота более 12 часов;
  • потеря сознания;
  • нарушенное дыхание;
  • боли в животе;
  • отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов;
  • высокая температура.

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