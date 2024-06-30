Эксперт Лебедев: гречневая и пшенная каши с белком на завтрак меняют работу кишечника
По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева пища, которую мы употребляем, формирует микробиоту, влияющую на метаболизм, массу тела, иммунную систему, аппетит и склонность к болезням.
— Среди внешних факторов, определяющих нормальный состав микробиоты, особенное место занимает полноценное и сбалансированное питание, — отметил он.
Очень важно присутствие в рационе цельнозерновых культур. На завтрак лучше всего съесть гречневую или пшенную кашу с белковым продуктом, например, яйцами.
Также меняют работу кишечника ферментированные продукты: квашеная капуста, йогурт, кефир. Полезны нут, чечевица, фасоль, овощи, фрукты, зелень.
— Огромную роль играют белки. При их недостаточном поступлении снижаются защитные силы организма, ослабевает иммунитет. Антитела (иммуноглобулины), защищающие нас от различных инфекционных болезней, являются белками. И соответственно для их выработки в человеческом организме необходимы продукты, богатые белком, — отметил специалист.
Суточная потребность в белках составляет в среднем около 100 г и зависит от возраста, пола, массы тела и физической активности.
Микробиота — все разнообразие микроорганизмов, находящихся как внутри, так и снаружи организма человека, это своего рода самостоятельный «орган», обладающий большой суммарной клеточной массой (1,5 — 2 кг).
Микробиота выполняет ряд очень важных функций:
- энергетический обмен,
- развитие и поддержание иммунной системы,
- синтез витаминов и многое другое.
Микроорганизмы кишечника синтезируют незаменимые микронутриенты (например, витамин B12, витамин K и фолиевую кислоту), которые наш организм не способен производить самостоятельно.
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