Эксперт Лебедев: гречневая и пшенная каши с белком на завтрак меняют работу кишечника

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каша

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева пища, которую мы употребляем, формирует микробиоту, влияющую на метаболизм, массу тела, иммунную систему, аппетит и склонность к болезням.

Среди внешних факторов, определяющих нормальный состав микробиоты, особенное место занимает полноценное и сбалансированное питание, — отметил он.

Очень важно присутствие в рационе цельнозерновых культур. На завтрак лучше всего съесть гречневую или пшенную кашу с белковым продуктом, например, яйцами.

Также меняют работу кишечника ферментированные продукты: квашеная капуста, йогурт, кефир. Полезны нут, чечевица, фасоль, овощи, фрукты, зелень.

— Огромную роль играют белки. При их недостаточном поступлении снижаются защитные силы организма, ослабевает иммунитет. Антитела (иммуноглобулины), защищающие нас от различных инфекционных болезней, являются белками. И соответственно для их выработки в человеческом организме необходимы продукты, богатые белком, — отметил специалист.

Суточная потребность в белках составляет в среднем около 100 г и зависит от возраста, пола, массы тела и физической активности.

Микробиота — все разнообразие микроорганизмов, находящихся как внутри, так и снаружи организма человека, это своего рода самостоятельный «орган», обладающий большой суммарной клеточной массой (1,5 — 2 кг).

Микробиота выполняет ряд очень важных функций: 
  • энергетический обмен, 
  • развитие и поддержание иммунной системы, 
  • синтез витаминов и многое другое. 

Микроорганизмы кишечника синтезируют незаменимые микронутриенты (например, витамин B12, витамин K и фолиевую кислоту), которые наш организм не способен производить самостоятельно.

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Теги : завтрак, каши, микробиота