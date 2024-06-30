Эксперт Лебедев: гречневая и пшенная каши с белком на завтрак меняют работу кишечника

энергетический обмен,

развитие и поддержание иммунной системы,

синтез витаминов и многое другое.

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