Врач Павлова назвала пять привычек, отказ от которых спасет от большинства видов рака. Какие виды онкологии проще всего предотвратить и как?
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что 40% всех случаев рака можно предотвратить, всего лишь изменив образ жизни. Она ссылается на исследование, проведенное членами Американского онкологического общества.
Исследование получилось масштабным — ученые изучили более 1,7 млн случаев развития рака у людей старше 30 лет.
Пять привычек, отказ от которых защитит от развития рака
- Курение, в том числе пассивное. Отказ от курения предотвращает 19,3% всех случаев онкологии. Особенно рака легкого, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря.
- Злоупотребление алкоголем. Павлова приводит такие цифры: 50% случаев рака полости рта, 45% случаев рака глотки, 23% случаев рака печени, 16% случаев рака молочной железы.
- Злоупотребление солнцем и солярием. Более 90% случаев меланомы.
- Гиподинамия, сидячий образ жизни. Это практически панацея.
- Ожирение. Самые большие проценты в случае с раком тела матки (более 53% случаев), желчного пузыря (37%), печени (35%) и почек (34%).
Какие виды рака проще всего предотвратить и как?
- Рак шейки матки. Решение — вакцинация против вируса папилломы человека.
- Меланома. Решение — защита кожи от УФ-лучей.
- Рак легкого и бронхов. Решение — отказ от курения.
- Рак печени. Решение — вакцинация против гепатита В, лечением гепатита С, отказ от алкоголя.
- Рак желудка. Решение — лечение от Helicobacter pylori, гастритов и язв желудка.
- Колоректальный рак. Решение — движение, правильное питание, отказ от переработанного мяса.
— ЗОЖ — не просто модная тенденция, а самый прямой и доступный путь к здоровому долголетию, — отметила медик в своем блоге.
Напомним общие признаки рака:
1. Рак может вызывать общую слабость, она не исчезает даже после отдыха.
2. Неконтролируемый рост раковых клеток обычно приводит к потере веса, даже если человек не меняет рацион питания и не увеличивает физическую активность.
3. Рак иногда вызывает изменения в аппетите, такие как потеря интереса к пище или постоянное ощущение голода. Иногда возникает отвращение к мясу.
4. Рак может вызывать боли или дискомфорт в определенной области тела. Это связано с опухолью, которая давит на ткани или органы.
5. Рак может вызывать изменения в коже: появление новых родинок, язв или изменений в цвете или текстуре кожи.
6. Рак может вызывать изменения в кишечной или мочевой системе: кровь в стуле или моче, изменения в частоте мочеиспускания или проблемы с мочеиспусканием.
7. Рак может вызывать необычные выделения из тела: кровь, гной и так далее.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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