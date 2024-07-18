Врач Павлова назвала пять привычек, отказ от которых спасет от большинства видов рака. Какие виды онкологии проще всего предотвратить и как?

Курение, в том числе пассивное. Отказ от курения предотвращает 19,3% всех случаев онкологии. Особенно рака легкого, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря.

Злоупотребление алкоголем. Павлова приводит такие цифры: 50% случаев рака полости рта, 45% случаев рака глотки, 23% случаев рака печени, 16% случаев рака молочной железы.

Злоупотребление солнцем и солярием. Более 90% случаев меланомы.

Гиподинамия, сидячий образ жизни. Это практически панацея.

Ожирение. Самые большие проценты в случае с раком тела матки (более 53% случаев), желчного пузыря (37%), печени (35%) и почек (34%).

Рак шейки матки. Решение — вакцинация против вируса папилломы человека.

Меланома. Решение — защита кожи от УФ-лучей.

Рак легкого и бронхов. Решение — отказ от курения.

Рак печени. Решение — вакцинация против гепатита В, лечением гепатита С, отказ от алкоголя.

Рак желудка. Решение — лечение от Helicobacter pylori, гастритов и язв желудка.

Колоректальный рак. Решение — движение, правильное питание, отказ от переработанного мяса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.