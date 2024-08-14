Врач-гастроэнтеролог Лебедева: какие продукты «любит» печень
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие продукты особенно полезны для печени.
Зелень, листовые салаты. Особенно зелень, имеющая горьковатый привкус. Медик советует добавлять зелень в каждый приём пищи. Полезно есть зеленые миксы с нерафинированным маслом хорошего качества.
Морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь, мойва), в ней много ненасыщенных жирных кислот Омега 3. При ее употреблении происходит отток желчи.
Специи: кориандр, куркума, тмин. Они стимулируют выработку желчи и являются антиоксидантами.
Капуста: белокочанная, брокколи, листовая. Содержит много серы, которая способствует детоксу печени.
— Не забывайте о достаточном количестве воды — 30 мл на 1 кг массы тела, можно добавить дольку лимона, чайную ложку нефильтрованного яблочного уксуса или веточку розмарина, — написала врач в своем блоге.
Чтобы поддерживать здоровье печени, важно следить за образом жизни, правильно питаться, избегать алкоголя и токсичных веществ, а также регулярно проходить медицинские обследования.
Что вредит печени?
На первом месте — алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к алкогольному гепатиту, жировой болезни печени и циррозу.
Вирусные инфекции. Гепатит A, B и C вызывают воспаление и повреждение печени.
Неконтролируемое употребление лекарств. Некоторые лекарства могут быть токсичными для печени (например, парацетамол).
Неправильное питание. Речь идет об избыточном потреблении жиров, сахаров и обработанных продуктов.
Бич современности — ожирение. Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития неалкогольной жировой болезни печени и других заболеваний.
Воздействие на печень химических веществ, таких как пестициды, растворители и тяжелые металлы.
Недостаток физической активности. Сидячий образ жизни может способствовать ожирению и метаболическим нарушениям.
Очень важно — стресс. Хронический стресс влияет на общее состояние здоровья, включая здоровье печени.
Курение. Табачный дым содержит множество токсинов.
Хронический недосып приводит к метаболическим нарушениям и ухудшению здоровья печени.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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