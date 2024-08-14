Врач-гастроэнтеролог Лебедева: какие продукты «любит» печень

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зелень

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие продукты особенно полезны для печени. 

Зелень, листовые салаты. Особенно зелень, имеющая горьковатый привкус. Медик советует добавлять зелень в каждый приём пищи. Полезно есть зеленые миксы с нерафинированным маслом хорошего качества.

Морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь, мойва), в ней много ненасыщенных жирных кислот Омега 3. При ее употреблении происходит отток желчи.

Специи: кориандр, куркума, тмин. Они стимулируют выработку желчи и являются антиоксидантами.

Капуста: белокочанная, брокколи, листовая. Содержит много серы, которая способствует детоксу печени.

— Не забывайте о достаточном количестве воды — 30 мл на 1 кг массы тела, можно добавить дольку лимона, чайную ложку нефильтрованного яблочного уксуса или веточку розмарина, — написала врач в своем блоге.

Чтобы поддерживать здоровье печени, важно следить за образом жизни, правильно питаться, избегать алкоголя и токсичных веществ, а также регулярно проходить медицинские обследования. 

Что вредит печени?

На первом месте — алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к алкогольному гепатиту, жировой болезни печени и циррозу.

Вирусные инфекции. Гепатит A, B и C вызывают воспаление и повреждение печени.

Неконтролируемое употребление лекарств. Некоторые лекарства могут быть токсичными для печени (например, парацетамол).

Неправильное питание. Речь идет об избыточном потреблении жиров, сахаров и обработанных продуктов.

Бич современности — ожирение. Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития неалкогольной жировой болезни печени и других заболеваний.

Воздействие на печень химических веществ, таких как пестициды, растворители и тяжелые металлы.

Недостаток физической активности. Сидячий образ жизни может способствовать ожирению и метаболическим нарушениям.

Очень важно — стресс. Хронический стресс влияет на общее состояние здоровья, включая здоровье печени.

Курение.  Табачный дым содержит множество токсинов.

Хронический недосып приводит к метаболическим нарушениям и ухудшению здоровья печени.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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Теги : печень, детокс