Врач-гастроэнтеролог Лебедева: какие продукты «любит» печень

Особенно зелень, имеющая горьковатый привкус. Медик советует добавлять зелень в каждый приём пищи. Полезно есть зеленые миксы с нерафинированным маслом хорошего качества.в ней много ненасыщенных жирных кислот Омега 3. При ее употреблении происходит отток желчи.Они стимулируют выработку желчи и являются антиоксидантами.Содержит много серы, которая способствует детоксу печени.— написала врач в своем блоге.Чтобы поддерживать здоровье печени, важно следить за образом жизни, правильно питаться, избегать алкоголя и токсичных веществ, а также регулярно проходить медицинские обследования.На первом месте — алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к алкогольному гепатиту, жировой болезни печени и циррозу.Вирусные инфекции. Гепатит A, B и C вызывают воспаление и повреждение печени.Неконтролируемое употребление лекарств. Некоторые лекарства могут быть токсичными для печени (например, парацетамол).Неправильное питание. Речь идет об избыточном потреблении жиров, сахаров и обработанных продуктов.Бич современности — ожирение. Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития неалкогольной жировой болезни печени и других заболеваний.Воздействие на печень химических веществ, таких как пестициды, растворители и тяжелые металлы.Недостаток физической активности. Сидячий образ жизни может способствовать ожирению и метаболическим нарушениям.Очень важно — стресс. Хронический стресс влияет на общее состояние здоровья, включая здоровье печени.Курение. Табачный дым содержит множество токсинов.Хронический недосып приводит к метаболическим нарушениям и ухудшению здоровья печени.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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