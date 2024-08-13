Врач Баранова: почему в путешествиях часто возникает диарея или запор и можно ли этого избежать
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова рассказала о проблеме, известной многим путешественникам. Почему именно в поездках начинаются проблемы с ЖКТ?
Есть даже такой термин — «диарея путешественника». Запоры, вздутия и прочие неприятности тоже часто случаются. Дело не в качестве еды, не в чистоте рук, не в отравлении.
— В течение нескольких дней, а иногда и часов после приезда в другую страну появляется неоформленный частый стул, спазмы и боли в животе, тошнота, вздутие, а также могут присоединиться головные боли и признаки интоксикации, — отметила медик в своем блоге.
Все дело в «войне миров», рассказала Баранова, имея в виду микробиоту. Она подвергается атаке чужой микробиоты, характерной для конкретного региона.
Микробиота (или микрофлора) человека представляет собой все микроорганизмы, которые населяют наш организм, и с которыми мы сосуществуем. Это, в основном бактерии, а также вирусы, грибы, дрожжи и простейшие.
В каждом регионе есть своя, традиционно сложившаяся микрофлора. По посеву из кишечника можно довольно точно установить, где живет человек. Чаще всего для гостей эта флора оказывается недружественной.
Попадая в кишечник, чужеродная флора вступает в контакт с нашей микробиотой. Не так уж важно, насколько тщательно мы отмыли руки, фрукты и овощи, поскольку флора есть везде: в воде, на посуде, в продктах, на руках у официантов, поваров и продавцов.
Дисбаланс микрофлоры кишечника отражается:
- на самочувствии,
- психо-эмоциональном фоне,
- здоровье кожи и других систем организма.
Разумеется, не стоит путать диарею путешественника и ротавирусы или кишечную палочку, предупредила Баранова.
Ученые советуют придерживаться такого образа жизни, который способствуют благополучию микробного состава кишечника:
- увеличивать количество продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, бобовые и злаковые культуры, орехи);
- гулять на свежем воздухе и быть физически активными;
- не принимать антибиотики без назначения врача.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог
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