Врач Баранова: почему в путешествиях часто возникает диарея или запор и можно ли этого избежать

на самочувствии,

психо-эмоциональном фоне,

здоровье кожи и других систем организма.

увеличивать количество продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, бобовые и злаковые культуры, орехи);

гулять на свежем воздухе и быть физически активными;

не принимать антибиотики без назначения врача.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.