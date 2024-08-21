Возьмите эспандер: врачи Малышева и Гандельман подсказали простой способ снизить давление без лекарств
О том, как снизить артериальное давление, не прибегая к лекарствам, врачи Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Нужен ручной эспандер.
Физические упражнения помогают снизить давление. Конкретно эспандер поможет сохранить силу рук.
— И это приводит к увеличению продолжительности жизни, потому что сила в руках отражает нашу продолжительность жизни. Мы активируем наш мозг за счет физической нагрузки, успокаиваем наш мозг, стимулируем парасимпатическую систему, и давление тоже снижается, — отметил Гандельман.
Малышева уточнила, что упражнения с эспандером увеличивают выброс оксида азота, который, по ее словам, расширяет сосуды, что также способствует снижению давления.
Ранее Малышева советовала гипертоникам для снижения давления отказаться от употребления спиртных напитков.
Как еще можно снизить давление без лекарств?
1. Наладить питание. Увеличьте потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.
2. Ограничьте соль в рационе до 1500-2300 мг в день. Употребляйте продукты, богатые калием (бананы, картофель, шпинат).
3. Стремитесь к минимуму 150 минут умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велосипед).
4. Обязательно контролируйте вес. Сбросьте лишний, если он есть.
5. Управляйте стрессом, не нервничайте.
6. Откажитесь от курения.
7. Обязательно высыпайтесь.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Медицина
Врач и телеведущая
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