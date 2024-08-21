Эксперт Куликов: в замороженном мясе резко снижается концентрация витаминов
По словам биотехнолога Дмитрия Куликова, мясо при длительной заморозке теряет значительную часть полезных веществ.
— При длительном хранении замороженных мясных продуктов в них снижается концентрация витаминов ниацина, пиридоксина, тиамина и рибофлавина — в среднем на 20% в год, — отметил эксперт.
Он уточнил, что в мясе, замороженном 5–10 лет назад, концентрация витаминов в два раза меньше, чем в свежем.
Даже при современном методе шоковой заморозки полезные свойства продукта полностью не сохраняются. Так, в мясе дикой красной рыбы полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3) разрушаются в процессе хранения в замороженном виде на 10-15%.
По словам медиков, витамины, особенно водорастворимые (например, витамины группы B), могут частично разрушаться во время заморозки и размораживания.
Рекомендуется использовать замороженное мясо в течение 3-6 месяцев.
Как правильно размораживать мясо?
Размораживайте мясо в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы минимизировать потерю питательных веществ и предотвратить рост бактерий.
Что говорят специалисты о повторном замораживании мяса?
Повторная заморозка мяса может быть вредна по нескольким причинам:
Потеря качества. Когда мясо размораживается и снова замораживается, его текстура и вкус ухудшаются. Оно становится жестким и сухим.
Если мясо размораживается неправильно (например, при комнатной температуре), это может привести к размножению бактерий. Повторная заморозка после неправильного размораживания может увеличить риск пищевых инфекций.
Повторная заморозка может привести к дополнительной потере витаминов и минералов, особенно если мясо уже потеряло часть своих питательных веществ при первом замораживании.
Если мясо было разморожено и хранилось в холодильнике более 1-2 дней, его не следует повторно замораживать. Это может быть опасно для здоровья.
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