Врач Сухорукова: боль в правом подреберье может быть симптомом нитратного отравления арбузом или дыней

тяжесть и боль в правом подреберье,

снижение давления,

учащенное дыхание,

повышение пульса,

звон или шум в ушах,

похолодание,

посинение конечностей,

сонливость

потеря сознания, вплоть до комы.

В случае нитратного отравления к этим симптомам могут присоединиться:При диарее можно принять безрецептурные препараты. Если рвота длится несколько часов, обратитесь за помощью. И диарея, и рвота грозит обезвоживанием — это очень опасное состояние.Врач также рекомендует при отравлении отказаться от еды и ни в коем случае не пить алкоголь. Если симптомы продолжаются дольше суток, обратитесь к врачу.С момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток.Нитратное отравление — состояние, возникающее в результате чрезмерного потребления нитратов, которые могут превращаться в нитриты в организме. Нитраты часто встречаются в овощах, воде и некоторых пищевых продуктах.Основными источниками нитратов являются овощи (например, свекла, шпинат), загрязненная питьевая вода и некоторые консерванты. Вредные уровни нитратов могут возникать в результате неправильного использования удобрений в сельском хозяйстве.Нитриты, образующиеся из нитратов, могут связываться с гемоглобином в крови, превращая его в метгемоглобин, который не может эффективно переносить кислород. Это приводит к кислородному голоданию тканей.К общим симптомам нитратного отравления относятся головная боль, головокружение, одышка, синюшность кожи (особенно губ и ногтей), слабость и в тяжелых случаях потеря сознания.Нитратное отравление чаще всего наблюдается у младенцев, так как их организм менее устойчив к высоким уровням нитратов.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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