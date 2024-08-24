Врач Сухорукова: боль в правом подреберье может быть симптомом нитратного отравления арбузом или дыней
При отравлении арбузом или дыней может начаться тошнота, рвота, диарея, озноб, дискомфорт в животе, слабость, повышенное потоотделение, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
В случае нитратного отравления к этим симптомам могут присоединиться:
- тяжесть и боль в правом подреберье,
- снижение давления,
- учащенное дыхание,
- повышение пульса,
- звон или шум в ушах,
- похолодание,
- посинение конечностей,
- сонливость
- потеря сознания, вплоть до комы.
При диарее можно принять безрецептурные препараты. Если рвота длится несколько часов, обратитесь за помощью. И диарея, и рвота грозит обезвоживанием — это очень опасное состояние.
Врач также рекомендует при отравлении отказаться от еды и ни в коем случае не пить алкоголь. Если симптомы продолжаются дольше суток, обратитесь к врачу.
С момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток.
Подробнее о нитратном отравлении.
Нитратное отравление — состояние, возникающее в результате чрезмерного потребления нитратов, которые могут превращаться в нитриты в организме. Нитраты часто встречаются в овощах, воде и некоторых пищевых продуктах.
Основными источниками нитратов являются овощи (например, свекла, шпинат), загрязненная питьевая вода и некоторые консерванты. Вредные уровни нитратов могут возникать в результате неправильного использования удобрений в сельском хозяйстве.
Нитриты, образующиеся из нитратов, могут связываться с гемоглобином в крови, превращая его в метгемоглобин, который не может эффективно переносить кислород. Это приводит к кислородному голоданию тканей.
К общим симптомам нитратного отравления относятся головная боль, головокружение, одышка, синюшность кожи (особенно губ и ногтей), слабость и в тяжелых случаях потеря сознания.
Нитратное отравление чаще всего наблюдается у младенцев, так как их организм менее устойчив к высоким уровням нитратов.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий