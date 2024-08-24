Врач Сухорукова: боль в правом подреберье может быть симптомом нитратного отравления арбузом или дыней

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арбуз

При отравлении арбузом или дыней может начаться тошнота, рвота, диарея, озноб, дискомфорт в животе, слабость, повышенное потоотделение, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
 
В случае нитратного отравления к этим симптомам могут присоединиться:

  • тяжесть и боль в правом подреберье, 
  • снижение давления, 
  • учащенное дыхание, 
  • повышение пульса, 
  • звон или шум в ушах, 
  • похолодание, 
  • посинение конечностей, 
  • сонливость 
  • потеря сознания, вплоть до комы.
— Первая помощь при отравлении: пейте больше жидкости. Для этого подойдет обычная негазированная вода, фруктовые компоты (не соки) или чуть подслащенная вода, — рассказала медик.

При диарее можно принять безрецептурные препараты. Если рвота длится несколько часов, обратитесь за помощью. И диарея, и рвота грозит обезвоживанием — это очень опасное состояние.

Врач также рекомендует при отравлении отказаться от еды и ни в коем случае не пить алкоголь. Если симптомы продолжаются дольше суток, обратитесь к врачу.

С момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток. 

Подробнее о нитратном отравлении.

Нитратное отравление — состояние, возникающее в результате чрезмерного потребления нитратов, которые могут превращаться в нитриты в организме. Нитраты часто встречаются в овощах, воде и некоторых пищевых продуктах. 

Основными источниками нитратов являются овощи (например, свекла, шпинат), загрязненная питьевая вода и некоторые консерванты. Вредные уровни нитратов могут возникать в результате неправильного использования удобрений в сельском хозяйстве.

Нитриты, образующиеся из нитратов, могут связываться с гемоглобином в крови, превращая его в метгемоглобин, который не может эффективно переносить кислород. Это приводит к кислородному голоданию тканей.

К общим симптомам нитратного отравления относятся головная боль, головокружение, одышка, синюшность кожи (особенно губ и ногтей), слабость и в тяжелых случаях потеря сознания.

Нитратное отравление чаще всего наблюдается у младенцев, так как их организм менее устойчив к высоким уровням нитратов.

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