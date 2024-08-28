36 часов без твердой пищи: врач Лебедева дала подробную схему, что делать при первых симптомах ОРВИ

5 Фото: https://unsplash.com/photos/man-wiping-mouse-with-tissue-paper--CDN2nTKfrA
мужчина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что нужно делать при первых признаках ОРВИ — першении в горле и ознобе.

— Ведь осень не за горами, а для многих это сезон простуд! При первых признаках першения в горле или озноба действуйте по моей схеме, делюсь, — написала медик в своем блоге.

1. Разгрузка и очистка: 36 часов без твердой пищи. Только супы и отвары целебных трав.

2. Восстановление и гидратация — пейте до трех литров вод, соблюдайте постельный режим.

3. Не сбивайте температуру ниже 38,5С, так вы мешаете организму бороться с вирусами. 

4. При першении и насморке делайте ингаляции с физраствором каждые 4 часа и промывание носа слабосоленым раствором 2 раза в день. Можно с морской или гималайской солью.

Лебедева рекомендует «ударные дозы витаминов» в первые три дня (посоветуйтесь со своим врачом):

Вит. Д -  50000 МЕ;
Цинк - 50 мг;
Вит. А - 25000 - 50000 МЕ;
Вит. С - 3-5 г - разделите на несколько приёмов;
Пробиотики 10 - 15 мрд.

Первые симптомы ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) могут проявляться постепенно:
  • Заложенность носа или выделения из него.
  • Сухой или влажный, может появляться на ранних стадиях.
  • Ощущение дискомфорта или боли при глотании.
  • Частое чихание.
  • Общее чувство усталости и слабости.
  • Температура.
  • Головная боль или дискомфорт в области головы.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
Читать MedikForum.ru в
«Этот план реально помогает»: врач Лебедева поделилась эксклюзивной схемой лечения ОРВИ
Врач Лебедева: рыба дает организму нужные для защиты от рака омега-3 жирные кислоты
Врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как питаться при загибе желчного пузыря: пища, которая усиливает спазмы
Теги : ОРВИ, простуда