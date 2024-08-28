36 часов без твердой пищи: врач Лебедева дала подробную схему, что делать при первых симптомах ОРВИ
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что нужно делать при первых признаках ОРВИ — першении в горле и ознобе.
— Ведь осень не за горами, а для многих это сезон простуд! При первых признаках першения в горле или озноба действуйте по моей схеме, делюсь, — написала медик в своем блоге.
1. Разгрузка и очистка: 36 часов без твердой пищи. Только супы и отвары целебных трав.
2. Восстановление и гидратация — пейте до трех литров вод, соблюдайте постельный режим.
3. Не сбивайте температуру ниже 38,5С, так вы мешаете организму бороться с вирусами.
4. При першении и насморке делайте ингаляции с физраствором каждые 4 часа и промывание носа слабосоленым раствором 2 раза в день. Можно с морской или гималайской солью.
Лебедева рекомендует «ударные дозы витаминов» в первые три дня (посоветуйтесь со своим врачом):
Вит. Д - 50000 МЕ;
Цинк - 50 мг;
Вит. А - 25000 - 50000 МЕ;
Вит. С - 3-5 г - разделите на несколько приёмов;
Пробиотики 10 - 15 мрд.
Первые симптомы ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) могут проявляться постепенно:
- Заложенность носа или выделения из него.
- Сухой или влажный, может появляться на ранних стадиях.
- Ощущение дискомфорта или боли при глотании.
- Частое чихание.
- Общее чувство усталости и слабости.
- Температура.
- Головная боль или дискомфорт в области головы.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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