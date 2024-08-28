36 часов без твердой пищи: врач Лебедева дала подробную схему, что делать при первых симптомах ОРВИ

Заложенность носа или выделения из него.

Сухой или влажный, может появляться на ранних стадиях.

Ощущение дискомфорта или боли при глотании.

Частое чихание.

Общее чувство усталости и слабости.

Температура.

Головная боль или дискомфорт в области головы.

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