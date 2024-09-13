Исследование: когда пить таблетки от давления, утром или вечером?
Пациенты, страдающие гипертонией, часто задают вопрос, когда нужно пить таблетки от давления, утром или вечером?
Многие считают, что принимать лекарства лучше перед сном, чтобы снизить риски утренних инфарктов и инсультов. Считается, что их пик приходится на утро.
Эксперты представили свои данные на крупнейшем в мире конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов-2024. Они обобщили результаты исследований с участием почти 47 000 пациентов с гипертонией и поделились своими выводами.
По словам ученых, для защиты от инсульта, инфаркта и прочих проблем с сердечно-сосудистой системой, время приема лекарств от высокого давления значения не имеет, пишет Daily Mail.
— Пациенты должны принимать препараты, снижающие артериальное давление, один раз в день в любое удобное время, — отметили специалисты.
Главное — не время, а регулярность приема. Терапия, как считают многие врачи, должна быть пожизненной.
Напомним признаки гипертонии. Долгое время болезнь может протекать бессимптомно.
- Головные боли. Частые или сильные головные боли, особенно в затылочной области.
- Головокружение.
- Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке, может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- Постоянная усталость и слабость
- Проблемы со зрением, размытость или "мушки" перед глазами.
- Кровотечения из носа
- Боль в груди.
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