Исследование: когда пить таблетки от давления, утром или вечером?

Головные боли. Частые или сильные головные боли, особенно в затылочной области.

Головокружение.

Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке, может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Постоянная усталость и слабость

Проблемы со зрением, размытость или "мушки" перед глазами.

Кровотечения из носа

Боль в груди.

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