Исследование: когда пить таблетки от давления, утром или вечером?

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мужчина

Пациенты, страдающие гипертонией, часто задают вопрос, когда нужно пить таблетки от давления, утром или вечером?

Многие считают, что принимать лекарства лучше перед сном, чтобы снизить риски утренних инфарктов и инсультов. Считается, что их пик приходится на утро.

Эксперты представили свои данные на крупнейшем в мире конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов-2024. Они обобщили результаты исследований с участием почти 47 000 пациентов с гипертонией и поделились своими выводами.

По словам ученых, для защиты от инсульта, инфаркта и прочих проблем с сердечно-сосудистой системой, время приема лекарств от высокого давления значения не имеет, пишет Daily Mail.

— Пациенты должны принимать препараты, снижающие артериальное давление, один раз в день в любое удобное время, — отметили специалисты.

Главное — не время, а регулярность приема. Терапия, как считают многие врачи, должна быть пожизненной.

Напомним признаки гипертонии. Долгое время болезнь может протекать бессимптомно.

  • Головные боли. Частые или сильные головные боли, особенно в затылочной области.
  • Головокружение.
  • Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке, может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  • Постоянная усталость и слабость 
  • Проблемы со зрением, размытость или "мушки" перед глазами.
  • Кровотечения из носа
  • Боль в груди.

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Теги : гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность
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