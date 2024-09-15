Ограничьте токсины в быту: врач-токсиколог Кутушов рассказал, как правильно и безопасно почистить печень
О том, как правильно чистить печень, рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. По его словам, важно все делать «комплексно и без вреда для организма»
Ограничьте токсины в быту. К токсинам Кутушов относит:
- бытовую химию,
- косметик, пластик,
- тефлон,
- курение, алкоголь,
- жареное,
- консервацию, трансжиры,
- красители, загустители.
Наладьте стул: 1-2 раза/день.
— Частые запоры ведут к хронической интоксикации, — подчеркнул специалист.
Следите за желчеоттоком. Нужно пить натощак очень теплую воду, добавить физагрузки. Можно принимать таурин (500 мг в день), лецитин (500 мг в день) (курсами 1-2 месяца).
Сходите в баню /сауну и попарьтесь. Через пот организм выводит токсины: мышьяк, кадмий, свинец и ртуть, а также сальные остатки и отмерший эпидермис.
Употребляйте масло расторопши, оно защищает печень при отравлении: по 1 ч.л. 2 раза в день до еды, в течение месяца.
Принимайте пробиотики.
Есть несколько признаков, которые могут указывать на проблемы с печенью:
- Боль в правом подреберье. Неприятные ощущения или дискомфорт в области правого подреберья.
- Постоянная усталость, отсутствие энергии и общая слабость.
- Потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.
- Тошнота, рвота, вздутие живота или расстройства пищеварения.
- Желтушность кожи и белков глаз (желтуха) может указывать на проблемы с печенью.
- Потемнение мочи и белый стул.
- Постоянный зуд, особенно на ладонях и подошвах.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, профессор
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