Ограничьте токсины в быту: врач-токсиколог Кутушов рассказал, как правильно и безопасно почистить печень

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О том, как правильно чистить печень, рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. По его словам, важно все делать «комплексно и без вреда для организма»

Ограничьте токсины в быту. К токсинам Кутушов относит:
  • бытовую химию, 
  • косметик, пластик, 
  • тефлон, 
  • курение, алкоголь, 
  • жареное,
  • консервацию, трансжиры, 
  • красители, загустители.

Наладьте стул: 1-2 раза/день. 

— Частые запоры ведут к хронической интоксикации, — подчеркнул специалист.

Следите за желчеоттоком. Нужно пить натощак очень теплую воду, добавить физагрузки. Можно принимать таурин (500 мг в день), лецитин (500 мг в день) (курсами 1-2 месяца).

Сходите в баню /сауну и попарьтесь. Через пот организм выводит токсины: мышьяк, кадмий, свинец и ртуть, а также сальные остатки и отмерший эпидермис.

Употребляйте масло расторопши, оно защищает печень при отравлении: по 1 ч.л. 2 раза в день до еды, в течение месяца.

Принимайте пробиотики.

Есть несколько признаков, которые могут указывать на проблемы с печенью:
  • Боль в правом подреберье. Неприятные ощущения или дискомфорт в области правого подреберья.
  • Постоянная усталость, отсутствие энергии и общая слабость.
  • Потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.
  • Тошнота, рвота, вздутие живота или расстройства пищеварения.
  • Желтушность кожи и белков глаз (желтуха) может указывать на проблемы с печенью.
  • Потемнение мочи и белый стул.
  • Постоянный зуд, особенно на ладонях и подошвах.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, профессор
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Теги : чистка печени, печень