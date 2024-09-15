Ограничьте токсины в быту: врач-токсиколог Кутушов рассказал, как правильно и безопасно почистить печень

бытовую химию,

косметик, пластик,

тефлон,

курение, алкоголь,

жареное,

консервацию, трансжиры,

красители, загустители.

Боль в правом подреберье. Неприятные ощущения или дискомфорт в области правого подреберья.

Постоянная усталость, отсутствие энергии и общая слабость.

Потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.

Тошнота, рвота, вздутие живота или расстройства пищеварения.

Желтушность кожи и белков глаз (желтуха) может указывать на проблемы с печенью.

Потемнение мочи и белый стул.

Постоянный зуд, особенно на ладонях и подошвах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.