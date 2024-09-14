Жуйте: гастроэнтеролог Лебедева назвала самый простой способ наладить работу ЖКТ

Во время приема пищи сосредоточьтесь на еде: исключите телефон, сериалы, телепередачи.

Не садитесь за стол, если вы расстроены, вам скучно или вы взволнованы. Ешьте только тогда, когда голодны.

Жуйте пищу до тех пор, пока она не превратится в кашицу.

Если у вас выпал зуб, обязательно вставьте имплант.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.