Жуйте: гастроэнтеролог Лебедева назвала самый простой способ наладить работу ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала самый простой способ наладить работу желудочно-кишечного тракта.
— Жевать! Представляете, как всё просто, — написала она в своем блоге.
Медик напомнила, что пищеварение начинается в ротовой полости — в слюне содержатся ферменты, которые помогают переваривать пищу.
- Во время приема пищи сосредоточьтесь на еде: исключите телефон, сериалы, телепередачи.
- Не садитесь за стол, если вы расстроены, вам скучно или вы взволнованы. Ешьте только тогда, когда голодны.
- Жуйте пищу до тех пор, пока она не превратится в кашицу.
- Если у вас выпал зуб, обязательно вставьте имплант.
Другие советы, как наладить работу ЖКТ:
Правильное питание. Увеличьте потребление клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты). Ограничьте жирную, жареную и острую пищу. Питайтесь регулярно и небольшими порциями.
Пейте достаточное количество воды (не менее 1,5-2 литров в день).
Регулярные физические нагрузки (прогулки, занятия спортом) помогают улучшить перистальтику кишечника.
Снижение стресса. Практикуйте методы релаксации (медитация, йога, дыхательные упражнения).
Ограничьте или исключите алкоголь и курение, так как они могут негативно влиять на здоровье ЖКТ.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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