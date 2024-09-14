Жуйте: гастроэнтеролог Лебедева назвала самый простой способ наладить работу ЖКТ

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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала самый простой способ наладить работу желудочно-кишечного тракта.

— Жевать! Представляете, как всё просто, — написала она в своем блоге.

Медик напомнила, что пищеварение начинается в ротовой полости — в слюне содержатся ферменты, которые помогают переваривать пищу.

  • Во время приема пищи сосредоточьтесь на еде: исключите телефон, сериалы, телепередачи.
  • Не садитесь за стол, если вы расстроены, вам скучно или вы взволнованы. Ешьте только тогда, когда голодны.
  • Жуйте пищу до тех пор, пока она не превратится в кашицу.
  • Если у вас выпал зуб, обязательно вставьте имплант.
— Болезни мышц и суставов, травмы в области лица либо чрезмерная доза ботокса в жевательные мышцы — всё это может сыграть с вашим ЖКТ злую шутку, — предупредила медик.

Другие советы, как наладить работу ЖКТ:

Правильное питание. Увеличьте потребление клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты). Ограничьте жирную, жареную и острую пищу. Питайтесь регулярно и небольшими порциями.

Пейте достаточное количество воды (не менее 1,5-2 литров в день).

Регулярные физические нагрузки (прогулки, занятия спортом) помогают улучшить перистальтику кишечника.

Снижение стресса. Практикуйте методы релаксации (медитация, йога, дыхательные упражнения).

Ограничьте или исключите алкоголь и курение, так как они могут негативно влиять на здоровье ЖКТ.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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Теги : ЖКТ