Гинеколог Уланкина назвала общую слабость и усталость неочевидными признаками рака яичников

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женщина

Рак яичников на ранней стадии может быть похож по симптомам на синдром усталости или стресс. Об этом рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, Ольга Уланкина.

— Болезнь набирает обороты практически незаметно: может появиться общая слабость, пропадает аппетит, женщина теряет вес. Эти симптомы можно списать на обычную усталость или сезонную хандру, — отметила она.

Другие симптомы появляются с ростом опухоли: вздутие живота и тянущая боль, как в критические дни.

Обычно рак яичников диагностируют у женщин старше 60 лет. В группе повышенного риска — женщины с ожирением, курящие, а также те, кто долго принимает гормоны. В 10% случаев рак яичников бывает наследственным. 

Классические симптомы возможного рака яичников:
  • Постоянная или периодическая боль в нижней части живота.
  • Нерегулярные менструации или изменения в характере менструаций.
  • Ощущение вздутия или увеличение объема живота.
  • Трудности с пищеварением, такие как тошнота, потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.
  • Увеличение частоты позывов к мочеиспусканию.
Профилактика:
  • Регулярные обследования, особенно для женщин с высоким риском.
  • Правильное питание и физическая активность могут помочь снизить риск.
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