Гинеколог Уланкина назвала общую слабость и усталость неочевидными признаками рака яичников

Постоянная или периодическая боль в нижней части живота.

Нерегулярные менструации или изменения в характере менструаций.

Ощущение вздутия или увеличение объема живота.

Трудности с пищеварением, такие как тошнота, потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.

Увеличение частоты позывов к мочеиспусканию.

Регулярные обследования, особенно для женщин с высоким риском.

Правильное питание и физическая активность могут помочь снизить риск.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.