Гинеколог Уланкина назвала общую слабость и усталость неочевидными признаками рака яичников
Рак яичников на ранней стадии может быть похож по симптомам на синдром усталости или стресс. Об этом рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, Ольга Уланкина.
— Болезнь набирает обороты практически незаметно: может появиться общая слабость, пропадает аппетит, женщина теряет вес. Эти симптомы можно списать на обычную усталость или сезонную хандру, — отметила она.
Другие симптомы появляются с ростом опухоли: вздутие живота и тянущая боль, как в критические дни.
Обычно рак яичников диагностируют у женщин старше 60 лет. В группе повышенного риска — женщины с ожирением, курящие, а также те, кто долго принимает гормоны. В 10% случаев рак яичников бывает наследственным.
Классические симптомы возможного рака яичников:
- Постоянная или периодическая боль в нижней части живота.
- Нерегулярные менструации или изменения в характере менструаций.
- Ощущение вздутия или увеличение объема живота.
- Трудности с пищеварением, такие как тошнота, потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.
- Увеличение частоты позывов к мочеиспусканию.
- Регулярные обследования, особенно для женщин с высоким риском.
- Правильное питание и физическая активность могут помочь снизить риск.
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