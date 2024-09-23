Врач Сухорукова: откажитесь от яиц при высоком холестерине, панкреатите и аллергии
По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, от употребления яиц стоит отказаться людям, страдающим от аллергии, при повышенным холестерине или панкреатите в стадии обострения.
Яйца — высокоаллергенный продукт, при аллергии на куриный белок они противопоказаны. При заболеваниях печени и желчного пузыря тоже нужно быть осторожными: желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение.
Яйца нельзя употреблять тем, у кого значительно повышен холестерин.
— С одной стороны, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно, — отметила медик.
Диабетикам тоже не стоит увлекаться яйцами, поскольку их сосуды могут быть поражены сахаром, и риск развития атеросклероза у них значительно выше.
Яйца полезны: они являются отличным источником белка, витаминов (A, D, B12) и минералов (железо, селен). Содержат лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить глаза от возрастных заболеваний. Богаты холином, который важен для работы мозга и памяти. Витамин D в яйцах способствует усвоению кальция, что важно для здоровья костей.
При этом яйца содержат много холестерина. А неправильное хранение или приготовление приводит к пищевым инфекциям, таким как сальмонеллез.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий