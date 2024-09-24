Врач Кутушов: шалфей снижает холестерин и помогает уменьшить симптомы менопаузы

130 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-clear-drinking-glass-with-brown-liquid-AMphhfd-Nhk
настой

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал о пользе шалфея. Он назвал это растение природным антибиотиком.

В шалфее много противовоспалительных и антиоксидантных соединений. Он способен улучшать процесс усвоения информации у людей с легкой формой болезни Альцгеймера.

— Шалфей обладает антимикробным действием и может предотвратить образование зубного налета. А ещё трава помогает справиться с болью в горле — в аптеках сейчас множество различных леденцов и пастилок с шалфеем, — написал медик в своем блоге.

Другие полезные свойства шалфея, на которые обращает внимание Кутушов:
  • Помогает уменьшить симптомы менопаузы
  • Снижает уровень холестерина в крови.
  • Имеет эстрогеноподобные свойства, помогает снизить приливы и потливость.
  • Улучшает память
  • Имеет карминативное и спазмолитическое действие, помогая справиться со вздутием, спазмами и изжогой.

В стакан кипятка добавьте одну чайную ложку сухих листьев шалфея. Дайте настояться 5-15 минут. 

— Шалфей не стоит смешивать с другими травами кроме мелиссы и мяты, схожими по свойствам, — отметил специалист.

Противопоказания:

  • Не принимать беременным, кормящим. 
  • При гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях. 
  • Осторожно тем, кто страдает язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.

И, конечно, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

В инструкции к сухим листьям шалфея указано, что принимать настой следует взрослым и детям старше 14 лет по ½ стакана 2 раза в день во время еды.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, профессор
Читать MedikForum.ru в
Шалфей значительно снижает уровень сахара и холестерина в крови
Врач Кутушов: бузина обладает мощными противовирусными свойствами и может вылечить простуду за один день
Защищает от рака и диабета. Назван идеальный напиток для продления жизни
Теги : шалфей, менопауза, холестерин