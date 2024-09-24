Врач Кутушов: шалфей снижает холестерин и помогает уменьшить симптомы менопаузы

Помогает уменьшить симптомы менопаузы

Снижает уровень холестерина в крови.

Имеет эстрогеноподобные свойства, помогает снизить приливы и потливость.

Улучшает память

Имеет карминативное и спазмолитическое действие, помогая справиться со вздутием, спазмами и изжогой.

Не принимать беременным, кормящим.

При гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Осторожно тем, кто страдает язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.