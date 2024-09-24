Врач Кутушов: шалфей снижает холестерин и помогает уменьшить симптомы менопаузы
Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал о пользе шалфея. Он назвал это растение природным антибиотиком.
В шалфее много противовоспалительных и антиоксидантных соединений. Он способен улучшать процесс усвоения информации у людей с легкой формой болезни Альцгеймера.
— Шалфей обладает антимикробным действием и может предотвратить образование зубного налета. А ещё трава помогает справиться с болью в горле — в аптеках сейчас множество различных леденцов и пастилок с шалфеем, — написал медик в своем блоге.
Другие полезные свойства шалфея, на которые обращает внимание Кутушов:
- Помогает уменьшить симптомы менопаузы
- Снижает уровень холестерина в крови.
- Имеет эстрогеноподобные свойства, помогает снизить приливы и потливость.
- Улучшает память
- Имеет карминативное и спазмолитическое действие, помогая справиться со вздутием, спазмами и изжогой.
В стакан кипятка добавьте одну чайную ложку сухих листьев шалфея. Дайте настояться 5-15 минут.
— Шалфей не стоит смешивать с другими травами кроме мелиссы и мяты, схожими по свойствам, — отметил специалист.
Противопоказания:
- Не принимать беременным, кормящим.
- При гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Осторожно тем, кто страдает язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.
И, конечно, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
В инструкции к сухим листьям шалфея указано, что принимать настой следует взрослым и детям старше 14 лет по ½ стакана 2 раза в день во время еды.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, профессор
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