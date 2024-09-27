Малышева и Гандельман: постоянно высокое давление может указывать на рак надпочечников
Врачи и телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о связи повышенного давления и рака надпочечников.
Гипертония может быть признаком опухоли надпочечников, отметили медики.
— Надпочечник и почка — это органы, которые регулируют артериальное давление в нашем организме, — рассказал Гандельман.
Малышева добавила, что высокое давление может указывать на рак надпочечников в основном у молодых людей.
— Опухоль продуцирует гормон, повышающий давление, — отметила она.
Если у пациентов резко подскакивает и опускается уровень давления, это указывает на наличие феохромоцитомы — гормонально активной опухоли надпочечниковой или вненадпочечниковой локализации.
Основные симптомы рака надпочечников:
- Гормональные изменения. Избыточное производство кортизола может вызывать увеличение веса, отеки, гипертонию, изменение внешности, истончение кожи и появление синяков.
- Избыточное производство альдостерона приводит к повышению артериального давления, потере калия и мышечной слабости.
- Избыточное производство половых гормонов вызывает изменения в половой функции, акне, гирсутизм (избыточный рост волос у женщин) или изменения менструального цикла.
Общие симптомы:
- Боль в области живота или спины связана с увеличением опухоли.
- Необъяснимая потеря веса
- Усталость и слабость
- Может наблюдаться как увеличение, так и снижение аппетита.
- Бессонница или другие проблемы со сном.
- Депрессия или изменения настроения.
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Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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