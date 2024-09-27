Малышева и Гандельман: постоянно высокое давление может указывать на рак надпочечников

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Врачи и телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о связи повышенного давления и рака надпочечников. 

Гипертония может быть признаком опухоли надпочечников, отметили медики.

— Надпочечник и почка — это органы, которые регулируют артериальное давление в нашем организме, — рассказал Гандельман. 

Малышева добавила, что высокое давление может указывать на рак надпочечников в основном у молодых людей.

— Опухоль продуцирует гормон, повышающий давление, — отметила она. 

Если у пациентов резко подскакивает и опускается уровень давления, это указывает на наличие феохромоцитомы — гормонально активной опухоли надпочечниковой или вненадпочечниковой локализации.

Основные симптомы рака надпочечников:
  • Гормональные изменения. Избыточное производство кортизола может вызывать увеличение веса, отеки, гипертонию, изменение внешности, истончение кожи и появление синяков.
  • Избыточное производство альдостерона приводит к повышению артериального давления, потере калия и мышечной слабости.
  • Избыточное производство половых гормонов вызывает изменения в половой функции, акне, гирсутизм (избыточный рост волос у женщин) или изменения менструального цикла.

Общие симптомы:
  • Боль в области живота или спины связана с увеличением опухоли.
  • Необъяснимая потеря веса 
  • Усталость и слабость
  • Может наблюдаться как увеличение, так и снижение аппетита.
  • Бессонница или другие проблемы со сном.
  • Депрессия или изменения настроения.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : гипертония, онкология