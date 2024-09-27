Малышева и Гандельман: постоянно высокое давление может указывать на рак надпочечников

Гормональные изменения. Избыточное производство кортизола может вызывать увеличение веса, отеки, гипертонию, изменение внешности, истончение кожи и появление синяков.

Избыточное производство альдостерона приводит к повышению артериального давления, потере калия и мышечной слабости.

Избыточное производство половых гормонов вызывает изменения в половой функции, акне, гирсутизм (избыточный рост волос у женщин) или изменения менструального цикла.

Боль в области живота или спины связана с увеличением опухоли.

Необъяснимая потеря веса

Усталость и слабость

Может наблюдаться как увеличение, так и снижение аппетита.

Бессонница или другие проблемы со сном.

Депрессия или изменения настроения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.