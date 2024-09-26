Врач Спектор назвал овсянку лучшим продуктом для снижения холестерина

Боли в груди. Если уровень холестерина высок, это может привести к сужению артерий, что вызывает боли в груди или дискомфорт, особенно при физической нагрузке.

При высоком уровне холестерина может возникать одышка, особенно во время физической активности, из-за недостатка кислорода в крови.

Постоянная усталость и слабость могут быть связаны с проблемами с сердечно-сосудистой системой, вызванными высоким уровнем холестерина.

Люди с высоким уровнем холестерина замечают желтоватые отложения на коже или вокруг глаз (ксантелазмы).

Высокий холестерин способствует повышению артериального давления.

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