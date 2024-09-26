Врач Спектор назвал овсянку лучшим продуктом для снижения холестерина
Генетик Тим Спектор считает овсянку идеальным продуктом для снижения «плохого» холестерина из-за содержащейся в ней растворимой клетчатки, которая помогает контролировать уровень липопротеинов низкой плотности.
Овсянка богата растворимыми волокнами, известными как бета-глюканы. Эти волокна помогают связывать холестерин в кишечнике, что способствует его выведению из организма.
В интервью Coventry Live специалист рассказал, что овсяную кашу нужно есть каждый день. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют общему хорошему самочувствию и поддерживают сердечно-сосудистую систему.
Не все овсяные хлопья полезны. Выбирайте блюда из необработанного овса с большим количеством отрубей. Очищенный овес Спектор назвал бесполезным для организма.
Волокна в овсянке способствуют нормализации работы кишечника, предотвращая запоры и улучшая пищеварение. Овсянка помогает поддерживать чувство сытости благодаря высокому содержанию клетчатки. Полезна при похудении.
Овсянка может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, является отличным источником сложных углеводов, которые обеспечивают длительную энергию.
Антиоксиданты и бета-глюканы в овсянке могут помочь укрепить иммунную систему.
Высокий уровень холестерина часто не проявляется явными симптомами, поэтому его трудно заметить без медицинских анализов. Однако есть некоторые признаки:
- Боли в груди. Если уровень холестерина высок, это может привести к сужению артерий, что вызывает боли в груди или дискомфорт, особенно при физической нагрузке.
- При высоком уровне холестерина может возникать одышка, особенно во время физической активности, из-за недостатка кислорода в крови.
- Постоянная усталость и слабость могут быть связаны с проблемами с сердечно-сосудистой системой, вызванными высоким уровнем холестерина.
- Люди с высоким уровнем холестерина замечают желтоватые отложения на коже или вокруг глаз (ксантелазмы).
- Высокий холестерин способствует повышению артериального давления.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий