Врач Спектор назвал овсянку лучшим продуктом для снижения холестерина

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каша

Генетик Тим Спектор считает овсянку идеальным продуктом для снижения «плохого» холестерина из-за содержащейся в ней растворимой клетчатки, которая помогает контролировать уровень липопротеинов низкой плотности. 

Овсянка богата растворимыми волокнами, известными как бета-глюканы. Эти волокна помогают связывать холестерин в кишечнике, что способствует его выведению из организма.

В интервью Coventry Live специалист рассказал, что овсяную кашу нужно есть каждый день. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют общему хорошему самочувствию и поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Не все овсяные хлопья полезны. Выбирайте блюда из необработанного овса с большим количеством отрубей. Очищенный овес Спектор назвал бесполезным для организма.

Волокна в овсянке способствуют нормализации работы кишечника, предотвращая запоры и улучшая пищеварение. Овсянка помогает поддерживать чувство сытости благодаря высокому содержанию клетчатки. Полезна при похудении.

Овсянка может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, является отличным источником сложных углеводов, которые обеспечивают длительную энергию.

Антиоксиданты и бета-глюканы в овсянке могут помочь укрепить иммунную систему.

Высокий уровень холестерина часто не проявляется явными симптомами, поэтому его трудно заметить без медицинских анализов. Однако есть некоторые признаки:
  • Боли в груди. Если уровень холестерина высок, это может привести к сужению артерий, что вызывает боли в груди или дискомфорт, особенно при физической нагрузке.
  • При высоком уровне холестерина может возникать одышка, особенно во время физической активности, из-за недостатка кислорода в крови.
  • Постоянная усталость и слабость могут быть связаны с проблемами с сердечно-сосудистой системой, вызванными высоким уровнем холестерина.
  • Люди с высоким уровнем холестерина замечают желтоватые отложения на коже или вокруг глаз (ксантелазмы).
  • Высокий холестерин способствует повышению артериального давления.

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Теги : овсянка, холестерин