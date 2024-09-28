The Sun: 43-летняя женщина с запущенной стадией рака назвала первым симптомом болезни постоянную усталость
У 43-летней британки обнаружили рак кишечника 8 лет назад. Андреа Робинсон рассказала, что болезнь была выявлена на поздней стадии.
В беседе с The Sun женщина назвала первые симптомы болезни. В первую очередь, она чувствовала постоянную усталость. Робинсон отметила, что так уставала на работе, что ходила в туалет, чтобы просто отдохнуть.
Потом начались боли в животе. Медики списали ее состояние на обострение язвенного колита.
— Глядя на фотографии тех лет, я вижу, что выглядела иначе. У меня были больные глаза, — рассказала женщина.
Однажды во время посещения туалета у нее открылось сильное кровотечение, она потеряла много крови. Вызвали неотложку. В больнице ей сделали колоноскопию и биопсию. Оказалось, что у нее рак кишечника в запущенной третьей стадии.
Робинсон удалили часть кишечника, вывели стому и провели несколько курсов химиотерапии. Сейчас она находится в ремиссии, однако стома, по её словам, будет с ней всегда.
Усталость считается общим признаком почти всех видов рака, как и немотивированная потеря веса.
Классические признаки рака кишечника:
- Изменения в стуле: диарея или запоры, которые продолжаются более нескольких дней; изменение консистенции стула (например, он становится более тонким).
- Кровь в стуле. Наличие крови (красной или темной) в стуле или на туалетной бумаге. Черный, смолистый стул указывает на внутреннее кровотечение.
- Постоянные боли или дискомфорт в животе, включая спазмы или колики. Чувство полноты или вздутия.
- Потеря аппетита или ощущение сытости после небольшого количества пищи.
- Непроходимость кишечника.
- Симптомы анемии, такие как бледность, головокружение и одышка.
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