The Sun: 43-летняя женщина с запущенной стадией рака назвала первым симптомом болезни постоянную усталость

2 090 Фото: https://www.medikforum.ru/health/149742-eto-sereznoe-zabolevanie-psihiatr-ermolaeva-utochnila-osobennosti-sindroma-hronicheskoy-ustalosti.html
женщина

У 43-летней британки обнаружили рак кишечника 8 лет назад. Андреа Робинсон рассказала, что болезнь была выявлена на поздней стадии.

В беседе с The Sun женщина назвала первые симптомы болезни. В первую очередь, она чувствовала постоянную усталость. Робинсон отметила, что так уставала на работе, что ходила в туалет, чтобы просто отдохнуть. 

Потом начались боли в животе. Медики списали ее состояние на обострение язвенного колита.

— Глядя на фотографии тех лет, я вижу, что выглядела иначе. У меня были больные глаза, — рассказала женщина.

Однажды во время посещения туалета у нее открылось сильное кровотечение, она потеряла много крови. Вызвали неотложку. В больнице ей сделали колоноскопию и биопсию. Оказалось, что у нее рак кишечника в запущенной третьей стадии.

Робинсон удалили часть кишечника, вывели стому и провели несколько курсов химиотерапии. Сейчас она находится в ремиссии, однако стома, по её словам, будет с ней всегда.

Усталость считается общим признаком почти всех видов рака, как и немотивированная потеря веса.

Классические признаки рака кишечника:  
  • Изменения в стуле: диарея или запоры, которые продолжаются более нескольких дней; изменение консистенции стула (например, он становится более тонким).
  • Кровь в стуле. Наличие крови (красной или темной) в стуле или на туалетной бумаге. Черный, смолистый стул указывает на внутреннее кровотечение.
  • Постоянные боли или дискомфорт в животе, включая спазмы или колики. Чувство полноты или вздутия.
  • Потеря аппетита или ощущение сытости после небольшого количества пищи.
  • Непроходимость кишечника.
  • Симптомы анемии, такие как бледность, головокружение и одышка.
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Теги : рак кишечника симптомы, усталость