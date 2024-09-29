Daily Мail: 31-летний игрок в регби списывал сильную усталость на дефицит железа, а затем у него нашли рак кишечника

Уокер — отец двоих детей, игрок в регби, приверженец здорового образа жизни. Когда он пожаловался врачу на сильную усталость, тот предположил, что у пациента дефицит железа.Уокер также жаловался на то, что его организм с трудом восстанавливается после травм и даже небольших порезов. Врач, однако, сказал, что у мужчины анемия — состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к уменьшению количества красных кровяных телец, необходимых для получения энергии.Несмотря на выписанные препараты, пациенту не становилось лучше, и тогда у него взяли образец кала. В нем были обнаружены следы крови. В конечном итоге у Уокера нашли рак кишечника.После проведенного лечения он ожидает результатов анализов, которые определят, нуждается ли он в дополнительных процедурах.Медики отмечают, что раком кишечника все чаще стали болеть молодые люди. Это может быть связано с ростом популярности ультраобработанных продуктов питания.Уокер рассказал, что начал чувствовать усталость в начале этого года. Он удивлялся, что травмы, полученные в регби, от которых он обычно быстро оправлялся, стали заживать так долго.Однажды он порезал палец, в ранку попала инфекция, и ему пришлось провести 11 ночей в больнице и перенести четыре операции.— рассказал мужчина.Он призывает людей, у которых есть похожие симптомы, пройти обследование как можно раньше. Если рак обнаруживают на ранней стадии, он поддается лечению.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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