Врач Гандельман: мужчинам от облысения помогают сухие водоросли, гусиная печень и масло
Медики назвали мужчинам три суперпродукта против облысения. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов считают, что в борьбе с выпадением волос помогают спирулина, гусиная печень и растительное масло.
В 100 граммах сухих водорослей спирулина содержится 3,5 суточной нормы магния, дефицит которого может приводить к облысению, отметил Гандельман.
— Выяснилось, что магний участвует в росте волос, поэтому его достаточное количество обеспечивает полное восстановление шевелюры, — сказал он.
Продеус посоветовал употреблять гусиную печень, которая является рекордсменом по содержанию железа. Врачи всегда рекомендуют людям, у которых выпадают волосы, проверять уровень железа.
Третий совет — употреблять подсолнечное масло, богатое витамином Е.
— Витамин Е улучшает кровоснабжение фолликула, из которого растет волос, — отметил Коновалов.
Причины облысения у мужчин:
1. Наследственность играет ключевую роль. Если у близких родственников были проблемы с волосами, вероятность облысения увеличивается.
2. Андрогены, такие как тестостерон и его производные, могут влиять на волосяные фолликулы, приводя к их уменьшению и потере волос.
3. С возрастом волосы становятся тоньше и выпадают, что также способствует облысению.
4. Физический или эмоциональный стресс может вызвать временное выпадение волос, известное как телогеновый эффект.
5. Некоторые медицинские состояния, такие как щитовидная дисфункция, анемия или аутоиммунные болезни, приводят к потере волос.
6. Дефицит витаминов и минералов, таких как железо, цинк и витамины группы B, может негативно сказаться на здоровье волос.
7. Некоторые препараты, включая антидепрессанты, препараты для лечения рака и стероиды, вызывают выпадение волос в качестве побочного эффекта.
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