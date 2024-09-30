Врач Гандельман: мужчинам от облысения помогают сухие водоросли, гусиная печень и масло

Кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов считают, что в борьбе с выпадением волос помогают спирулина, гусиная печень и растительное масло.В 100 граммах сухих водорослей спирулина содержится 3,5 суточной нормы магния, дефицит которого может приводить к облысению, отметил Гандельман., — сказал он.Продеус посоветовал употреблять гусиную печень, которая является рекордсменом по содержанию железа. Врачи всегда рекомендуют людям, у которых выпадают волосы, проверять уровень железа.Третий совет — употреблять подсолнечное масло, богатое витамином Е., — отметил Коновалов.1. Наследственность играет ключевую роль. Если у близких родственников были проблемы с волосами, вероятность облысения увеличивается.2. Андрогены, такие как тестостерон и его производные, могут влиять на волосяные фолликулы, приводя к их уменьшению и потере волос.3. С возрастом волосы становятся тоньше и выпадают, что также способствует облысению.4. Физический или эмоциональный стресс может вызвать временное выпадение волос, известное как телогеновый эффект.5. Некоторые медицинские состояния, такие как щитовидная дисфункция, анемия или аутоиммунные болезни, приводят к потере волос.6. Дефицит витаминов и минералов, таких как железо, цинк и витамины группы B, может негативно сказаться на здоровье волос.7. Некоторые препараты, включая антидепрессанты, препараты для лечения рака и стероиды, вызывают выпадение волос в качестве побочного эффекта.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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