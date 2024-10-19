Пульмонолог Бекетов: микоплазменная пневмония может дать осложнения на сердце, почки, ЖКТ
В России наблюдается значительный рост заболеваемости пневмонией. Ранее «МедикФорум»писал, что в российском регионе дети заболевают опасной пневмонией без обычных симптомов.
По данным Роспотребнадзора, одной из основных причин этого явления стали бактерии микоплазмы.
Внебольничную микоплазменную пневмонию непросто отличить от других видов этого заболевания, отметил кандидат медицинских наук, пульмонолог Владимир Бекетов.
— На ранних этапах, в первые 5 дней заболевания, это практически невозможно. Дело в том, что и при COVID-19, и при каком-то другом варианте вирусного поражения, и при микоплазменной пневмонии хрипов легких может не быть, — рассказал медик КП.
То есть врач может не услышать значимых звуковых проявлений болезни. Это сильно затрудняет диагностику.
На микоплазму иммунитет отвечает сильным воспалением. Изменения могут быть не только в легких, но и в других органах.
— Микоплазменная пневмония может дать осложнение и на сердце, и на почки, и на кишечник за счет иммунных механизмов и за счет интоксикации, — подчеркнул специалист.
Это не характерно для бактериальных поражений лёгких, поэтому такую пневмонию можно спутать с вирусными инфекциями. В большинстве случаев нужно сделать даже не рентген легких, а компьютерную томографию (КТ), чтобы увидеть изменения.
Микоплазменная пневмония (атипичная) – инфекционная болезнь легких, вызванная микроорганизмами рода Mycoplasma. У них нет клеточной стенки, поэтому они могут существовать только в клетках организма-хозяина.
Классические симптомы пневмонии:
- Кашель.
- Лихорадка.
- Боль в горле
- Усталость
- Затрудненное дыхание
- Боль в груди.
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